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Рыбакам-любителям Ростовской области в преддверии нерестового периода рассказали о запретах и ограничениях. Фото пресс-службы АЗНИИРХ

Донским рыболовам напомнили о запрете на добычу шемаи

Рыбакам-любителям Ростовской области в преддверии нерестового периода рассказали о запретах и ограничениях. Специалисты заострили внимание на щуке и азово-черноморской шемае.

Встречу с местными жителями в Каменске-Шахтинском провели представители Азово-Черноморского филиала ВНИРО, рыбоохраны и Каменской районной общественной организацией охотников и рыболовов. Главной темой стали новая редакция бассейновых правил рыболовства и ограничительные меры во время нереста разных видов рыб.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе АзНИИРХ, отдельно обсуждался вопрос о продлении в Ростовской области срока запрета на вылов щуки с начала года до 15 апреля, т.к. ранее этот период был до 28 (29) февраля. Причиной изменения стало то, что в отдаленных северных районах с более холодным климатом нерест щуки осуществляется и в марте.

«Рыбаки с этим не только согласились, но и подтвердили, что в холодные весны и в реке Северский Донец икряная щука встречается даже в конце марта», — рассказали в филиале.

Не меньший интерес вызвала популярная новость о выводе из Красной книги области азово-черноморской шемаи (проходной формы бассейна реки Дон). В АзНИИРХ обратили внимание: исключена именно проходная форма, которая обитает в Дону от Таганрогского залива (включая его) до Цимлянской плотины со всеми реками, впадающими в Дон на этом участке.

Однако ловить проходную форму азово-черноморской шемаи бассейна реки Дон все же нельзя. В последней редакции правил рыболовства прописано (пункт 48), что к запретным для добычи видам относится азово-черноморская шемая — без каких-либо оговорок о формах.

Инспектор Азово-Черноморского теруправления Росрыболовства рассказывал о контроле и надзоре в сфере любительской рыбалки. Обсуждались разрешенные орудия и способы добычи, водоохранные зоны, увеличение таксы для расчета ущерба от лова в запретные периоды.

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Fishnews

  • Рыбакам-любителям Ростовской области в преддверии нерестового периода рассказали о запретах и ограничениях. Фото пресс-службы АЗНИИРХ
  • Мероприятие организовали представители рыбоохраны, отраслевой науки, общественной организации рыболовов. Фото пресс-службы АЗНИИРХ
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