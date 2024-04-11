Второй фестиваль российского краба пройдет в Тонхэ

В южнокорейском городе Тонхэ с 12 по 15 апреля состоится второй «Фестиваль краба-короля» и посвященный деликатесу Международный форум «Канвон — Приморье». Мероприятия посетит делегация из России.

В течение четырех дней жители и гости города смогут принять участие в деловой и развлекательной программах, отведать крабовые деликатесы и, конечно, со скидкой приобрести российских краба-стригуна опилио и камчатского краба.

В этом году организаторы фестиваля приготовили целую гастроулицу крабовых угощений, конкурсы по ловле краба голыми руками, праздничный аукцион и другие мероприятия. На церемонии открытия фестиваля выступят популярные в Южной Корее артисты, отмечает газета «Канвон томин ильбо».

Официальная часть представлена Международным форумом «Канвон — Приморье» с участием делегации из России. Кроме того, предусмотрена площадка для проведения B2B и B2C переговоров.

Новшеством станет заблаговременная интернет-продажа краба. В прошлом году у гостей мероприятия многочисленные нарекания вызвали огромные очереди перед палатками с российским деликатесом. Теперь краба можно приобрести заранее и получить уже на месте в удобное время.

В 2023 г. фестиваль краба в Тонхэ проходил с 5 по 7 мая . В течение трех дней мероприятия посетили более 120 тыс. человек , сообщает корреспондент Fishnews.

Через Тонхэ ввозят около 90% краба-стригуна, продающегося в Южной Корее. Кроме того, Тонхэ и Владивосток связывает линия регулярного паромного сообщения, с помощью которой с недавнего времени начались регулярные поставки охлажденного минтая .

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