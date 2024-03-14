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Свежевыловленный российский минтай

СМИ: «Фукусима-1» помогла российскому охлажденному минтаю с продажами в Корею

В связи с продолжающимся сливом загрязненной радиоактивными веществами воды с АЭС «Фукусима-1» предприниматели Республики Корея ищут альтернативы японским рыбе и морепродуктам. В том числе растут поставки охлажденного минтая из РФ.

Обычно охлажденный минтай, называемый в Южной Корее «сэнтхэ», привозят в эту страну из Японии. А Россия является поставщиком «тонтхэ» — замороженной рыбы, сообщает корреспондент Fishnews.

Однако, как отмечают южнокорейские СМИ, ситуация начинает меняться. Так, 8 марта в порт Тонхэ пришел паром из Владивостока, который кроме пассажиров привез 10 тонн охлажденного минтая. После разгрузки рыбу сразу направили на холодильный склад, расположенный в национальной промышленной зоне Пукпхён. Как только все необходимые таможенные процедуры будут завершены, минтай отправят заказчикам в соседний Каннын, а также Пусан, Инчхон и провинцию Кёнгидо.

По словам представителя компании-импортера, нынешние поставки являются попыткой заменить японский продукт в связи со сливами «фукусимской» воды. Отмечено, что число заказов стремительно растет, поэтому и объемы закупок России собираются увеличить. Если 1 марта на пароме пришло 7 тонн минтая, то на 15-е число уже запланировано привезти 17 тонн.

По информации южнокорейской прессы, ранее доля японского охлажденного минтая на рынке республики стабильно составляла 90-100%. Так, в 2014 г. из 2346 тонн ввезенного «сэнтхэ» 2344 тонны прибыли из Японии. В 2018 г. 3540 тонн охлажденного минтая из 3594 тонн также были импортированы из Страны восходящего солнца.

Однако с 2019 г. доля Японии стала постепенно сокращаться. К примеру, в прошлом году только 1276 тонн из 1431 тонны импортного «сэнтхэ» были японскими, а 155 тонн прибыли из России.

По данным зарубежных СМИ, российский минтай, предназначенный для экспорта в Корею, вначале поступает от рыбаков на юг Приморья. Там продукцию сортируют, упаковывают, грузят в контейнер и через Владивосток отправляют в Тонхэ. Причины использования именно этого маршрута — предсказуемость расписания парома и наличие в Тонхэ крупного холодильного склада, где возможно одновременно хранить до 14 тыс. тонн рыбы и морепродуктов.

5 марта в Тонхэ прошло совещание по вопросам оценки качества российских краба-стригуна опилио и охлажденного минтая. На мероприятии прозвучало мнение, что минтай из РФ может стать еще одним продуктом — визитной карточкой региона.

Напомним, в мае прошлого года город провел первый фестиваль в честь российского краба. Праздник включал распродажу деликатесов по сниженным ценам, различные соревнования и бизнес-встречи.

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