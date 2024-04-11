Решения для судоремонта, аквакультуры и рыбопереработки представят в Стамбуле

Выставка Seafood Expo Eurasia объединит в Стамбуле предприятия рыбной отрасли и ее инфраструктуры, представляющие 120 государств. Российские компании смогут найти новых партнеров из Турции, Таиланда, Индии, Эквадора, Южной Кореи, Греции, Норвегии, Японии и других стран.

Об участниках новой выставки Fishnews рассказали в пресс-службе оператора российской экспозиции — группы компаний Expo Solutions.

Представителям судостроения может быть интересна турецкая компания Bulutlu Marine, работающая в сфере работа и сервисного обслуживания флота в Черноморском регионе. Предприятие также является производителем и дистрибьютором судового оборудования: электрических механизмов, энергетических установок, панелей, консолей, систем мониторинга и управления.

Представителям аквакультуры организаторы предлагают посетить стенд AquaManager. Греческий производитель оборудования продемонстрирует инновационный комплекс технологий, которые уже активно используют рыбоводы в 53 странах. На выставке покажут программное обеспечение для контроля процесса выращивания, интегрированный модуль управления работой рыбопитомника, программу iMaint для установок замкнутого водоснабжения, сервисы для бизнес-аналитики.

Также оборудование для аквакультуры предложит норвежская компания Mat-Kuling. У нее в портфолио уже более 150 кейсов комплектации ферм для разведения рыбы и морепродуктов в морской и пресной воде. Среди экспонатов представят системы выращивания на каждом этапе жизненного цикла, начиная с инкубатора для личинок.

Представители A&S Thai Works расскажут, как получить максимальную выгоду от рыбопереработки. Компания из Таиланда поделится своим 30-летним опытом проектирования заводов по выпуску рыбной муки, а также спецификой создания, установки, настройки и эксплуатации оборудования в различных климатических и производственных условиях.

Среди других участников выставки — Valpak из Греции, Steen-Hansen из Норвегии, IWILL из Южной Кореи, Polarplas из Индии, турецкие рыбопромышленники Aydınlar Sea Food, Tanvis, Camusfish, Tamay, а также IYOSUI из Японии.

Ранее организаторы российского участия отдельно рассказали о секторе аквакультуры на Seafood Expo Eurasia.

Выставка пройдет 15-17 мая в Стамбуле в конгрессно-выставочном центре Tüyap. Посещение мероприятия бесплатное при регистрации на официальном сайте.

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