Новости
Специалисты Тихоокеанского филиала ВНИРО исследовали структуру зимних промысловых уловов в северной части подзоны Приморье. Фото пресс-службы ТИНРО

Ученые исследовали рыбные запасы Японского моря

Специалисты Тихоокеанского филиала ВНИРО изучили структуру зимних промысловых уловов в северной части подзоны Приморье. Обнаружено 16 видов рыб из восьми семейств.

Наибольшим числом видов было представлено семейство бельдюговых. Но по числу особей на первом месте оказались представители камбаловых. Среди зарегистрированных видов преобладал один доминантный — колючая камбала — и четыре субдоминантных: дальневосточная малоротая камбала, минтай, тихоокеанская треска и южный одноперый терпуг.

Всего было промеряно 856 экземпляров, в том числе колючая, малоротая камбалы, минтай, треска, южный одноперый терпуг, малакокоттус, усатый липарис, ликод Накамуры, палтусовидная камбала, аллолепис и люмпенелла, охотский шлемоносец.

На биологический анализ специалисты взяли колючую и малоротую камбал, палтусовидную камбалу, шлемоносца, сообщили Fishnews в пресс-службе ТИНРО.

В шельфовой зоне на свале глубин Приморья водные биоресурсы представлены более чем 114 видами донных, придонных, полупроходных и пелагических рыб. Традиционные объекты промысла, в том числе недоиспользуемые и те, которые входят в состав случайного прилова, насчитывают около 36 видов.

По данным учетных съемок, среднемноголетнее соотношение видов в структуре донного ихтиоцена прибрежных вод Приморья следующее: минтай (доля около 60%), камбалы всех видов (20%), южный одноперый терпуг (11%), пелагические и полупроходные рыбы (около 6%). Вместе с тем поскольку при промышленной добыче рыб облавливаются их промысловые скопления, состав и соотношение видов в уловах промысловых судов могут быть иными. В частности, на обследованном участке промысла минтай по биомассе занимал не первое место, а только третье (после двух видов камбал). Это связано со снижением его численности у берегов северного Приморья в 2024 г.

Дальний Восток является основным местом промысла камбалы, а всего насчитывается 60 видов камбаловых, но среди них не все обладают промысловой ценностью.

Колючая камбала — один из самых многочисленных видов этой группы в северо-западной части Японского моря. Малоротая камбала тоже относится к массовым видам этого семейства. Малорот Стеллера обладает большей жирностью и, соответственно, это более ценный промысловый объект, чем колючая камбала.

«Проводимые научными сотрудниками ТИНРО траловые съемки и сбор ихтиологических данных в ходе экспедиций и полевых работ обеспечили значительный объем информации, который, в сочетании со сведениями промысловой статистики, позволяет проводить мониторинг состояния запасов различных гидробионтов.

Вместе с тем актуальность рекомендаций по ведению рационального промысла может быть обеспечена только за счет проведения ежегодных учетных работ», — подчеркнули в пресс-службе Тихоокеанского филиала ВНИРО.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: дальний востокминтай
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Председатель правления Россельхозбанка Борис ЛИСТОВ

Председатель правления Россельхозбанка

Борис ЛИСТОВ

Мы наращиваем кредитование рыбной отрасли опережающими темпами

Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства региона

Губернатор Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

Развитие внутреннего рынка — это стабильная работа для всей отрасли

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ на профильной сессии ВЭФ. Фото Алексея Александронка, фотобанк «Росконгресса»

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Отрасль прошла через значительную трансформацию

Все материалы

Интервью

Председатель Союза рыбопромышленников Карелии Илья РАКОВСКИЙ

Председатель Союза рыбопромышленников Карелии

Илья РАКОВСКИЙ

Состояние рыбной отрасли на Севере сейчас определяют три основные составляющие

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей РЯБЧЕНКО

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края

Сергей РЯБЧЕНКО

Лососевое направление остается среди непростых, но важных

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

Георгий МАРТЫНОВ

Вопросов перед отраслью стоит много

Начальник центра цифровизации рыбохозяйственных исследований Азово-Черноморского филиала ВНИРО Сергей КУЛЬБА. Фото пресс-службы АзНИИРХ

Начальник центра цифровизации рыбохозяйственных исследований АзНИИРХ

Сергей КУЛЬБА

«Цифра» спешит на помощь рыбакам и ученым

Все интервью

Личное мнение

Председатель Рыбного союза Александр ПАНИН

Председатель Рыбного союза

Александр ПАНИН

В борьбе за чистоту рынка нужно эффективнее работать с уже имеющимися инструментами

Директор компании «Раптика» Роман ЛОСКУТОВ

Директор компании «Раптика»

Роман ЛОСКУТОВ

Для переработчика важно выстроить продуктивный диалог с поставщиком

Все материалы

Крупным планом

Fishnews организовал круглый стол «Страхование в рыбной промышленности: сложности и перспективы»

Как страховая защита могла бы помочь рыбной отрасли

Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока остается площадкой, на которой отраслевые объединения обмениваются информацией и находят совместные решения

Координационный совет держит руку на пульсе

Выборка рыбы. Фото из архива компании «Дальрыба»

Полина Жемчужина: «рыбный» нарком СССР на 10 месяцев

Экскурсия на судно в рамках проекта «Профессионалитет». Фото пресс-службы ГК «Антей»

От кластера до уроков профориентации: «Антей» привлекает в отрасль молодежь

События

МРКТ «Петр I» компании «Тралфлот» в прошедшем году обеспечил лучший показатель по уловам среди судов такого типа в мире. Фото предоставлено ГК «Сигма Марин Технолоджи»

Российские рыбаки установили новый рекорд

Коммерческий директор Владморрыбпорта Владимир БУЗАНОВ

Владморрыбпорт рассказал о своих новых возможностях

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2024 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.