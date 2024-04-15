Ученые исследовали рыбные запасы Японского моря

Специалисты Тихоокеанского филиала ВНИРО изучили структуру зимних промысловых уловов в северной части подзоны Приморье. Обнаружено 16 видов рыб из восьми семейств.

Наибольшим числом видов было представлено семейство бельдюговых. Но по числу особей на первом месте оказались представители камбаловых. Среди зарегистрированных видов преобладал один доминантный — колючая камбала — и четыре субдоминантных: дальневосточная малоротая камбала, минтай, тихоокеанская треска и южный одноперый терпуг.

Всего было промеряно 856 экземпляров, в том числе колючая, малоротая камбалы, минтай, треска, южный одноперый терпуг, малакокоттус, усатый липарис, ликод Накамуры, палтусовидная камбала, аллолепис и люмпенелла, охотский шлемоносец.

На биологический анализ специалисты взяли колючую и малоротую камбал, палтусовидную камбалу, шлемоносца, сообщили Fishnews в пресс-службе ТИНРО.

В шельфовой зоне на свале глубин Приморья водные биоресурсы представлены более чем 114 видами донных, придонных, полупроходных и пелагических рыб. Традиционные объекты промысла, в том числе недоиспользуемые и те, которые входят в состав случайного прилова, насчитывают около 36 видов.

По данным учетных съемок, среднемноголетнее соотношение видов в структуре донного ихтиоцена прибрежных вод Приморья следующее: минтай (доля около 60%), камбалы всех видов (20%), южный одноперый терпуг (11%), пелагические и полупроходные рыбы (около 6%). Вместе с тем поскольку при промышленной добыче рыб облавливаются их промысловые скопления, состав и соотношение видов в уловах промысловых судов могут быть иными. В частности, на обследованном участке промысла минтай по биомассе занимал не первое место, а только третье (после двух видов камбал). Это связано со снижением его численности у берегов северного Приморья в 2024 г.

Дальний Восток является основным местом промысла камбалы, а всего насчитывается 60 видов камбаловых, но среди них не все обладают промысловой ценностью.

Колючая камбала — один из самых многочисленных видов этой группы в северо-западной части Японского моря. Малоротая камбала тоже относится к массовым видам этого семейства. Малорот Стеллера обладает большей жирностью и, соответственно, это более ценный промысловый объект, чем колючая камбала.

«Проводимые научными сотрудниками ТИНРО траловые съемки и сбор ихтиологических данных в ходе экспедиций и полевых работ обеспечили значительный объем информации, который, в сочетании со сведениями промысловой статистики, позволяет проводить мониторинг состояния запасов различных гидробионтов.

Вместе с тем актуальность рекомендаций по ведению рационального промысла может быть обеспечена только за счет проведения ежегодных учетных работ», — подчеркнули в пресс-службе Тихоокеанского филиала ВНИРО.

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