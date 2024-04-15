Методику определения рыбохозяйственных водных объектов уточнят

Росрыболовство разрабатывает изменения в методику подготовки и оценки материалов, обосновывающих отнесение водного объекта к имеющим рыбохозяйственное значение, а также определение его категории. В документе укажут, что обоснования готовит в том числе Главрыбвод.

Уведомление о подготовке поправок опубликовано на портале regulation.gov.ru, сообщает корреспондент Fishnews. Изменения будут внесены в приказ Росрыболовства от 1 февраля 2022 г. № 49 «Об утверждении содержания и состава, а также методики подготовки и оценки материалов, обосновывающих отнесение водного объекта или части водного объекта к водным объектам рыбохозяйственного значения и определение категории водного объекта рыбохозяйственного значения».

Этот документ приведут в соответствие с положением об отнесении водного объекта или части водного объекта к водным объектам рыбохозяйственного значения и определении категорий водных объектов рыбохозяйственного значения, утвержденным постановлением правительства от 28 февраля 2019 г. № 206.

Согласно пункту 13 положения, решение об отнесении водного объекта или его к водным объектам рыбохозяйственного значения и определении соответствующей категории принимается Росрыболовством или теруправлением ведомства на основании обосновывающих материалов. Они, в свою очередь, формируются на основании данных государственного мониторинга водных биоресурсов, данных о видах ВБР, в отношении которых осуществляется рыболовство, данных о местах обитания, размножения, зимовки, нагула, путях миграций ВБР, а также данных ресурсных исследований, проводимых не только федеральными государственными бюджетными научными учреждениями, но и бассейновыми управлениями по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов, находящимися в ведении Росрыболовства.

Поэтому предусмотрено дополнение методики «указанием на ФГБУ «Главрыбвод» как на учреждение, так же как и ФГБНУ «ВНИРО», обладающее полномочиями по подготовке материалов, предусмотренных пунктом 1 методики», говорится в сопроводительных материалах.

Планируется, что поправки ускорят подготовку обосновывающих материалов и, соответственно, принятие решений об отнесении водных объектов или их частей к водным объектам рыбохозяйственного значения и определении категорий водных объектов.

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