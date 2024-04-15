Камчатка продолжит чистку Авачинской бухты

В Камчатском крае в рамках федерального проекта «Генеральная уборка» за этот год собираются извлечь из Авачинской бухты 29 затонувших судов. Все контракты на соответствующие работы планируется заключить до начала мая.

О ходе реализации проекта губернатор Владимир Солодов доложил на совещании у заместителя председателя правительства РФ Виктории Абрамченко.

«Камчатский край уже три года реализует программу по очистке акватории Авачинской бухты, она была запущена в рамках национального проекта «Генеральная уборка» по итогам визита председателя правительства РФ Михаила Мишустина. Всего мы уже подняли 56 судов, в этом году предстоит извлечь еще 29. Никогда в истории не было такого объема поднятых судов одновременно», — рассказал Владимир Солодов.

Он добавил, что очистка акватории позволит реализовать новые проекты, в том числе по созданию судоремонтного кластера в районе СРВ Петропавловска-Камчатского.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе регионального правительства, все контракты на подъем брошенного флота планируют заключить до 1 мая. По госконтракту предполагают извлечь 10 судов, еще 19 судов — в рамках предпринимательской инициативы.

Физически работы начнутся после установления благополучной ледовой обстановки.

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