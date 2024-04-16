Илья Раковский: Состояние рыбной отрасли на Севере сейчас определяют три основные составляющие

Основной фактор, который в настоящее время влияет на самочувствие и инвестиционные планы предприятий Северного бассейна, — это состояние запасов трески, отметил председатель Союза рыбопромышленников Карелии Илья Раковский.

Разрешенные объемы добычи трески третий год подряд сокращаются — это сказывается на инвестиционной емкости отрасли и финансовых планах пользователей, рассказал руководитель Союза рыбопромышленников Карелии в интервью Fishnews.

«Такая ситуация усугубляет проблему с недостроенными судами под инвестиционные квоты. Деньги предприятий полностью заморожены в этих проектах, проценты по кредитам на их реализацию предприятия платят. Но при этом задействовать заказанный флот они не могут. То есть тут даже уже вопрос не в получении квот вылова, а в том, что нет возможности использовать суда как средство производства», — обратил внимание Илья Раковский. В случае с карельскими предприятиями это достаточно большой портфель заказов.

Снижение выручки в связи с сокращением общего допустимого улова трески, замороженные в инвестиционных недостроях средства и усугубляющееся санкционное давление по поставкам судового снабжения и запасных частей — это три основных обстоятельства, которые определяют состояние рыбной отрасли на Северном бассейне и карельских предприятий в том числе, считает председатель союза.

«Для того чтобы строить планы на будущее, нам надо понимать год, с которого начнется восстановление запасов по треске. Очень подробно эта тема обсуждалась на заседании Северного бассейнового научно-промыслового совета. ПИНРО поделился своими прогнозными исследованиями, данными, соображениями. Но, насколько я понял, называть какие-то даты восстановления промыслового запаса еще преждевременно», — добавил Илья Раковский.

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