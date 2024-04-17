Уловы России сохраняют положительную динамику

К 16 апреля совокупный объем добычи рыбы и морепродуктов российскими компаниями составил 1,7 млн тонн, на 2,6% превысив уровень прошлого года. При этом на Дальнем Востоке освоено почти 1,4 млн тонн (+7,5%).

В Дальневосточном бассейне хорошие показатели на промысле минтая (+8%), камбалы (+5%), сельди (+13,5%), сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

Продолжают наращивать динамику вылова и рыбопромышленники Северного бассейна, объем добычи там увеличился почти на 11,5% к уровню 2023 г. — до 165 тыс. тонн. Вылов мойвы превысил результат на отчетную дату прошлого года более чем вдвое, краба — на 10%, камбалы – в 2,6 раза.

Позитивная динамика наблюдается и в Азово-Черноморском бассейне: освоено более 10,7 тыс. тонн (+5,5%). В том числе вылов хамсы увеличился на 8%, тюльки — в 3,5 раза.

Кроме того, прирост сохраняется при освоении пресноводных видов рыб во внутренних объектах Восточно-Сибирского и Байкальского бассейнов, обратили внимание в федеральном агентстве.

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