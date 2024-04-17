Рыбопромышленники Сахалина поддерживают дальневосточный спорт

В Южно-Сахалинске впервые пройдет турнир по хоккею «Кубок Сахалина» (0+). Главным организатором соревнований выступает Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области (АРСО).

Состязания продлятся с 1 по 4 мая. Цель — популяризация хоккея и здорового образа жизни в целом.

«Соревнования организуются по аналогии с камчатским турниром «Кубок Александра». АРСО выступила с идеей провести похожее мероприятие в Сахалинской области. Это предложение поддержало правительство региона», — рассказала одна из организаторов Любовь Стримжа.

Собеседница Fishnews отметила, что ассоциация помогает развивать и другие региональные проекты. Например, АРСО уже много лет принимает участие в проведении фестиваля любительской рыбалки «Сахалинский лед». Традиционно рыбопромышленники предоставляют главный приз — в этом году разыграли автомобиль.

Во время хоккейного турнира на льду встретятся взрослые любительские команды из регионов Дальнего Востока — Приморского, Хабаровского, Камчатского краев, Амурской и Сахалинской областей. Возраст спортсменов — от 22 лет и выше.

«АРСО не только выделила финансовые средства, но и взяла на себя все организационные моменты на время проведения турнира и пребывания команд на острове, — подчеркнула Любовь Стримжа. — Надеемся, что мероприятие станет доброй традицией и через год спортсмены вновь встретятся на нашем льду».

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