Запасы сиговых в Якутии ждет очередное пополнение

Якутские рыбоводы готовятся к сезону выпусков. Для пополнения рыбных запасов рек, озера и водохранилищ республики заготовлено в общей сложности 45 млн икринок пеляди, чира, ряпушки и других видов.

По информации руководства Чернышевского рыбоводного завода, на реке Яна удалось получить 4 млн икринок чира и 2 млн — сибирской ряпушки, на Вилюйском водохранилище — 38,6 млн икринок пеляди и 300 тыс. икринок сига.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Республики Саха (Якутия), применяемые на заводе технологии, которые обеспечивают высокий уровень оплодотворения икры и выживаемости личинок и молоди, позволяют регулярно пополнять природные запасы водных биоресурсов. В прошлом году в водоемы региона было выпущено свыше 32 млн личинок рыб. Зарыбление проводилось на реке Вилюй, в Вилюйском и Светлинском водохранилищах, а также на озере Тимир-Кюндэ Верхневилюйского района.

Чернышевский завод рассчитывает в ближайшие годы нарастить объемы производства икры и выпуска молоди сибирского осетра — благодаря собственному маточному стаду. В этом году также ведется работа по формированию маточных стад чира и сига.

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