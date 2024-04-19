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Руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ в Москве встретился с послом Мавритании Деманом ХАМАРОМ. Фото пресс-службы федерального агентства

Россия укрепляет основу для «рыбного» сотрудничества с Мавританией

На встрече с послом Мавритании Деманом Хамаром руководитель Росрыболовства Илья Шестаков рассказал о предстоящей Большой африканской экспедиции. Мавританская акватория входит в список районов исследований.

Между Россией и Мавританией сложилось долгосрочное партнерство в области рыболовства: межправительственное соглашение было подписано в 2003 г. Страны во время двусторонних и многосторонних мероприятий регулярно подтверждают намерение развивать взаимовыгодные партнерские отношения по различным направлениям рыбной отрасли, рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

Илья Шестаков отметил, что одной из приоритетных сфер сотрудничества является научно-техническое взаимодействие, укрепление связей между Атлантическим филиалом ВНИРО и Мавританским институтом океанографических исследований и рыболовства.

Глава Росрыболовства подчеркнул важность Большой Африканской экспедиции, которая стартует в 2024 г. Запланирован комплекс масштабных научно-исследовательских работ в исключительных экономических зонах ряда стран Западной Африки и западной части Индийского океана. Акватория Мавритании входит в перечень районов исследования.

Деман Хамар выразил уверенность, что Большая Африканская экспедиция будет способствовать укреплению сотрудничества государств в области рыболовства, углублению обмена научным опытом. По словам посла, запланированные работы станут основой для развития взаимодействия в области сохранения запасов водных биоресурсов в водах Африки.

В завершение встречи Илья Шестаков пригласил мавританских партнеров на VII Международный рыбопромышленный форум и Выставку рыбной индустрии, морепродуктов и технологий, которые состоятся 17-19 сентября в Санкт-Петербурге.

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