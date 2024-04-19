Таиланд планирует ослабить гайки в рыболовстве

Парламент Таиланда намерен смягчить ограничения в области рыболовства, касающиеся защиты биоресурсов и условий труда. Жесткие меры регулирования ввели в 2015 г. под давлением Евросоюза.

Парламентарии королевства готовятся приступить к рассмотрению сразу нескольких законопроектов. Они в перспективе могут привести к существенному пересмотру нынешнего законодательства в области рыболовства, принятого в 2015 г.

Как сообщает корреспондент Fishnews, регулирование рыбной отрасли Таиланда было ужесточено из-за «желтой карточки», выданной Евросоюзом. Европейские чиновники посчитали, что страна прилагает недостаточно усилий по противодействию нелегальному промыслу. При наихудшем для королевства варианте — «красной карточке» — поставки таиландских рыбы и морепродуктов в ЕС оказались бы под запретом. В итоге в начале 2019 г. «желтую карточку» отозвали.

Зарубежные СМИ обращают внимание на звучащие опасения: намечающаяся «либерализация» может вернуть безжалостную эксплуатацию рядовых членов экипажа рыбацкого флота, особенно иностранцев, а также неустойчивые практики промысла, такие как донное траление и перегрузка улова с судна на судно.

Кроме того, предлагается максимально снизить штрафы за незаконный промысел и полностью лишить правоохранителей возможности сажать нарушителей в тюрьму. К примеру, если сейчас максимальный штраф за рыболовство в охраняемых водах составляет примерно 825 тыс. долларов, то после «либерализации» он снизится до 13,75 тыс. долларов. То есть «скидка» для браконьеров составит более 90%.

В целом новые поправки призваны изменить условия в пользу предпринимателей и судовладельцев, смягчить кризис, в котором находится рыбная отрасль Таиланда.

По словам представителя оппозиционной партии «Движение вперед» и замглавы комитета по рассмотрению поправок в закон о рыболовстве Ворафопа Вирияроя, все политические партии согласны, что нынешние штрафы являются чрезмерными. Однако парламентарий добавил: не планируется полностью отменять нынешние прогрессивные нормы, законодательству лишь постараются придать необходимую «гибкость».

Впрочем, критики изменений уверены, что их продвигают рыбные олигархи, стремящиеся сократить издержки в условиях кризиса. Отмечается, что в случае принятия поправок отрасль может вновь столкнуться с угрозой международных санкций.

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