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29 мая в Москве в рамках юбилейной X Недели российского ритейла пройдет стратегическая сессия «Рыбный гастроном на пути к глобальной трансформации»

Возможности рыбного потребления обсудят на Неделе российского ритейла

29 мая в Москве в рамках юбилейной X Недели российского ритейла пройдет стратегическая сессия «Рыбный гастроном на пути к глобальной трансформации». Организатором дискуссии традиционно выступает Всероссийская ассоциация рыбопромышленников.

В 2023 г. российские рыбаки установили рекорд по вылову за 30 лет — более 5,3 млн тонн водных биоресурсов. По этому показателю Россия входит в пятерку крупнейших держав мира, поставляя на экспорт свыше 2,5 млн тонн рыбы и морепродуктов. Самообеспеченность же внутреннего рынка России сегодня превышает 164%. При этом за прошлый год рыба на российских прилавках подорожала всего на 10% — меньше, чем любой другой вид животного белка. И это несмотря на рост издержек и кредитной нагрузки в отрасли, необходимость миллиардных инвестиций и увеличившихся затрат.

«Казалось бы, все условия для высокого потребления рыбы есть, но оно не только не растет, но и значительно отстает от потребления мяса и птицы. Ответ на вопрос, почему так происходит, будут искать топовые эксперты продовольственного рынка России на сессии «Рыбный гастроном на пути к глобальной трансформации», — рассказали Fishnews в пресс-службе ВАРПЭ.

В обсуждении примут участие управляющий директор Ozon Сергей Беляков, гендиректор компании «Тихрыбком Груп» Вадим Ермолаев, лидер продуктового клиентского пути торговой сети «ВкусВилл» Олеся Жукова, депутат Госдумы, зампредседателя комитета по защите конкуренции Сергей Лисовский, вице-президент, начальник аналитического департамента Газпромбанка Дарья Снитко, коммерческий директор Defa group Надежда Сухорукова.

«Сегодня рыбным рынком движет цена предложения. Но несмотря на очевидную важность этого показателя для потребителя, не только он мотивировует его на покупку. Решая приобретать или нет тот или иной продукт, покупатель смотрит на ассортимент, на качество упаковки и формат расфасовки, на удобство приготовления, на репутацию бренда или рыбной категории в целом. Если потребителю однажды попалась перемороженная рыба с неприятным вкусом или фальсификат, это может мотивировать его в дальнейшем отказаться от ее покупки. Меняются и каналы продаж — для современного человека это в первую очередь минимаркеты у дома, маркетплейсы и другие онлайн-сервисы, а не специализированные магазины. Очевидно, что игроки рыбного рынка и ритейлеры должны менять подходы к работе. Как? Обсудим в ходе дискуссии на «Неделе российского ритейла», — рассказал модератор сессии, президент ВАРПЭ Герман Зверев.

Включение сессий, посвященных рыбной продукции, в программу Недели российского ритейла уже стало традиционным. Обсуждение возможностей для роста потребления рыбы и морепродуктов на российском рынке организовывалось и в 2023 г., и в 2022 г.

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