Астрахань взяла на особый контроль защиту воблы

В Астраханской области с 20 по 30 апреля снят запрет на промышленную и любительскую добычу воблы. Ожидается максимальный наплыв туристов, в связи с чем региональные власти обещали ужесточить контроль за рыболовством.

Вопрос противодействия браконьерству обсуждался на рабочем совещании по проведению туристического сезона. По словам губернатора Игоря Бабушкина, в Астраханской области готовятся к наплыву туристов, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на телеграм-канал главы региона.

«Большинство из них [туристов] — рыболовы-любители, и едут они к нам именно за воблой», — обратил внимание Игорь Бабушкин.

Он подчеркнул, что временное снятие запрета не означает возможности ловить и вывозить рыбу в любых количествах. В регионе намерены ужесточить контроль за рыболовством. Для пресечения браконьерства в область привлекут инспекторов из других регионов, отметил губернатор.

«Позиция по вобле у нас однозначная: полностью поддерживаем решение Минсельхоза о запрете ее добычи. Бесконтрольный вылов привел к тому, что мы можем потерять всю популяцию. Это достояние нашего региона, и его необходимо сохранить любыми методами, нравится это кому-то или нет», — заключил глава региона.

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