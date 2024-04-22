Новая выставка в Стамбуле охватит все все сферы рыбной отрасли

Российским компаниям продолжают рассказывать об участниках международной выставки Seafood Expo Eurasia в Турции. Там можно будет найти поставщиков рыбы и морепродуктов, упаковки, орудий лова, оборудования и кормов для аквакультуры.

Выставка Seafood Expo Eurasia, которая пройдет с 15 по 17 мая в Стамбуле, объединит на своей площадке представителей рыбной отрасли из 120 стран. Ранее оператор российской экспозиции — группа компаний Expo Solutions — рассказал о некоторых экспонентах выставки. Теперь пресс-служба ESG поделилась новым обзором зарубежных участников.

В секторе аквакультуры это, например, Dibaq Aquaculture из Испании. Представители компании презентуют новые разработки кормов. Также они расскажут о технологиях по мониторингу и подбору индивидуального питания для разных видов рыб на каждой стадии выращивания.

Valpak из Греции и Steen-Hansen из Норвегии предложат специальные противообрастающие покрытия для сетей, которые используются в рыбоводстве. Эти покрытия снижают воздействие на морские системы и окружающую среду в целом, сообщили Fishnews в пресс-службе Expo Solutions Group.

Южнокорейская компания IWILL продемонстрирует свою линейку пелагических, донных и разноглубинных тралов, сетей, канатов. Также представители этого экспонента расскажут об изготовлении орудий лова под индивидуальные потребности заказчиков.

Polarplas из Индии привезет на выставку самые востребованные виды контейнеров и различные виды упаковки для термочувствительной продукции. Предприятие уже более 25 лет профессионально занимается переработкой и формованием пластмасс, помогая обеспечить нужные условия хранения рыбы и морепродуктов, отмечают в ESG.

Кроме того, свою продукцию представят турецкие рыбопромышленные организации Tanvis, Camusfish и Tamay. Посетители также смогут познакомиться с турецкой компанией Aydınlar Sea Food, которая более 30 лет снабжает предприятия, рынки, рестораны и отели в Турции и других странах свежими и замороженными рыбой и морепродуктами.

Свой ассортимент представит и один из ведущих японских поставщиков — IYOSUI. Отмечено: чтобы доставлять потребителям самую свежую продукцию в кратчайшие сроки, компания в 2022 г. открыла дополнительный офис вблизи международного аэропорта Нарита. Представители другого предприятия — Japan oysters — расскажут про условия поставок устриц из Японии в разные страны.

Выставка состоится в конгрессно-выставочном центре Tüyap. Посещение Seafood Expo Eurasia бесплатное при регистрации на официальном сайте.

Медиахолдинг «Фишньюс» выступает информационным партнером Expo Solutions Group.

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