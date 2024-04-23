Ученые начали публиковать сводки с пелагического промысла

По данным на 22 апреля, на промысле пелагических рыб в районе Южных Курил работало три российских судна. На третью декаду месяца поймано 20 тонн сардины.

Оперативную информацию и прогноз ситуации на промысел сардины и скумбрии в этом году начали публиковать специалисты Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО), сообщает корреспондент Fishnews.

По данным на 22 апреля, на промысле пелагических объектов в районе южных Курильских островов работало три российских судна. Они приступили к добыче в юго-западной части исключительной экономзоны России. Вылов на 20 апреля составил 20 тонн сардины.

В открытых водах, в районе с центральными координатами 39°30 с.ш. и 147°20 в.д., на промысле пелагических объектов работают около 30 добывающих судов, предположительно под флагом КНР, говорится в обзоре.

Напомним, что в 2023 г. российские рыбаки взяли рекордный объем сардины-иваси. Было добыто — свыше 540 тыс. тонн. Ранее в Росрыболовстве рассказали о прогнозах по вылову на 2024 г.

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