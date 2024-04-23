Юрий Трутнев обещал вернуться к вопросам береговых заводов под инвестквоты

Вице-премьер — полпред президента Юрий Трутнев в ходе работы на Камчатке заявил о необходимости обратиться к проблеме береговых заводов, построенных под инвестквоты.

Зампред правительства — полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев во время визита в Камчатский край вместе с губернатором Владимиром Солодовым побывал на объектах рыбной отрасли. Вице-премьер — полпред посетил береговой завод компании «Камчаттралфлот» и осмотрел малый рыболовный сейнер «Апача», построенный в регионе по заказу РК имени Ленина, рассказали в пресс-службе полпредства. Проекты реализованы по программе инвестиционных квот.

Отмечая важность работы инвесторов, Юрий Трутнев указал на необходимость в ближайшее время вернуться к регулированию деятельности рыбоперерабатывающих заводов по программе инвестквот, сообщает корреспондент Fishnews. «Там нужно тоже посмотреть, не все хорошо с законодательным регулированием», — сказал вице-премьер — полпред.

Нужно посмотреть на обоснованность штрафов для инвесторов, заявил зампред правительства — полномочный представитель президента. Штрафные санкции, как говорят представители бизнеса, ставят предприятие на грань банкротства, обратил внимание Юрий Трутнев. «А нам это зачем? Такой задачи у правительства нет», — добавил он.

Ранее вице-премьер — полпред уже обращался к проблемам, с которыми столкнулись участники программы инвестквот.

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