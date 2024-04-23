В Норвегии вновь сменили главу рыбной отрасли

В Норвегии уже второй раз за полгода сменился руководитель Министерства торговли, промышленности и рыболовства. Перестановки происходят в рамках изменения состава правительства, сформированного Рабочей партией.

В октябре Бьёрнара Скьерана сменила на посту министра Сесилия Мюрсет. По информации СМИ, она психолог по профессии, не обладающая практическим опытом в рыбной отрасли, если не считать работу официальным представителем Рабочей партии по вопросам рыболовства.

Теперь на смену Сесилии Мюрсет приходит профессиональный педагог и политик Марианна Сивертсен Нэсс, сообщает корреспондент Fishnews. В прессе отмечают, что Сивертсен Нэсс достаточно хорошо знает рыбное хозяйство и его проблемы.

Новому министру 50 лет, она родом из Хаммерфестан. У Сивертсен Нэсс есть опыт преподавания в университетах Осло и Тромсё, а также руководства школой в Хаммерфесте и работы в его администрации на должности вице-мэра и мэра. Сивертсен Нэсс избрали в норвежский парламент в 2021 г., там ей была поручена младшая должность в области энергетики и охраны окружающей среды.

По данным СМИ, в отрасли с нетерпением ожидают сотрудничества с новым министром. Предполагается, что значительное место в ее политике будут занимать вопросы природоохраны и здоровья рыбы, выращиваемой на фермах.

После назначения на новую должность Сивертсен Нэсс, в частности, обозначила целью морской политики государства обеспечение безопасности людей и создание рабочих мест.

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