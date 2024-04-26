Новости
Блюда с норвежским лососем

Как продвигают рыбу и морепродукты: интересные зарубежные кейсы

Аналитики Expo Solutions Group в рамках специального проекта рассказывают об успешных мировых маркетиновых кампаниях по продвижению рыбной продукции. Первый материал — о том, как норвежский лосось покорял потребителей в Японии.

Как развивать потребление рыбы и морепродуктов на российском рынке — одна из самых общественно значимых тем отрасли. Потребительские привычки зависят не только от вкуса и цены той или иной рыбной продукции, но и от способов ее продвижения. Отраслевой выставочный оператор Expo Solutions Group, организующий рыбопромышленный форум и выставку в Санкт-Петербурге и российскую экспозицию на зарубежных площадках, решил понаблюдать за удачными мировыми маркетинговыми кейсами и подумать, какие примеры могут быть успешно адаптированы к российским условиям. Об интересном опыте аналитики рассказывают в телеграм-канале российской рыбопромышленной выставки. Fishnews также запускает на своем сайте серию публикаций, подготовленных партнерами из ESG.

Путешествие норвежского лосося в Японию: история успешного маркетинга длиной в десятилетия

Сырой лосось прочно укоренился в японской кухне. Его повсеместно кладут в суши, сашими, татаки и пр. Но так было не всегда, к тому же в Японию он пришел из Норвегии.

Японцам не хватало своего лосося?

Суши и роллы приобрели всемирную популярность и стали частью представления о японских кулинарных традициях. В то же время современный рецепт этого блюда с сырой рыбой появился только в 19 веке, причем лосось в приготовлении не использовался. Из-за возможного наличия паразитов потреблять его без обработки было не принято.

В 1980-х гг. в развитие сектора аквакультуры позволило Норвегии начать экспортировать излишки выращенной продукции. Как раз в это время японский промысел перестал удовлетворять спрос местных жителей на фоне быстрого роста населения и недостатка квот на вылов. Норвежским производителям предстояло столкнуться с рядом предубеждений, самое главное из которых — в необходимости обработки лосося перед потреблением в пищу. В местной рыбе часто встречались паразиты, поэтому лосось, в отличие от популярного сырого тунца, обычно ели в жареном виде. Так родился десятилетний «Японский проект».

Заморозили — и потребитель оттаял

Поставщики не могли открыто заявлять об отсутствии паразитов в рыбе, поэтому было решено укрепить в японском обществе представление о чистоте норвежских вод. Вдобавок они изменили наименование продукции и стали использовать понятие Sāmon (サーモン), образованное от английского слова salmon, а не традиционное название тихоокеанского и речного лосося Sake (鮭). Тем не менее эта стратегия оказалась неудачной.

Тогда они обратились к известному японскому производителю замороженных продуктов. Норвежцы продали им тонны дешевого лосося, а тот начал продвигать его в магазинах именно как ингредиент для приготовления суши. Поначалу из-за более низкой цены его подавали в недорогих суши-ресторанах с конвейерной лентой. Японцев начали знакомить с сырым лососем и через кулинарные телешоу со знаменитыми поварами, например «Железный повар». Когда потребители стали проникаться его вкусовыми качествами, спрос на норвежского лосося по всей стране начал расти.

Следующим этапом выхода на рынок стал «Второй японский проект». На этот раз лосось стал продвигаться не в качестве топпинга для суши, а как альтернатива мясу. Кампания знакомила японцев с кухней из Норвегии и остальной Европы, были предложены такие блюда, как стейк из лосося, кацу и нанбан из лосося (блюда в кляре).

А у нас?

Выращенные в аквакультуре атлантический лосось (семга) и форель стали использоваться в блюдах японской кухни и в России. Несмотря на уход с рынка многих иностранных поставщиков, дефицита этого ингредиента удалось избежать. Сегодня лососевых разводят в Карелии, Мурманской области, других районах Русского Севера, Заполярья и даже на Кавказе.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: аквакультуравыставкалососьмурманскнорвегияфорельяпония
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Председатель правления Россельхозбанка Борис ЛИСТОВ

Председатель правления Россельхозбанка

Борис ЛИСТОВ

Мы наращиваем кредитование рыбной отрасли опережающими темпами

Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства региона

Губернатор Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

Развитие внутреннего рынка — это стабильная работа для всей отрасли

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ на профильной сессии ВЭФ. Фото Алексея Александронка, фотобанк «Росконгресса»

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Отрасль прошла через значительную трансформацию

Все материалы

Интервью

Исполнительный директор УК «Грандо» Владислав АГНИВИН

Исполнительный директор УК «Грандо»

Владислав АГНИВИН

Обязать рыбака строить холодильники — спорное решение

Председатель Союза рыбопромышленников Карелии Илья РАКОВСКИЙ

Председатель Союза рыбопромышленников Карелии

Илья РАКОВСКИЙ

Состояние рыбной отрасли на Севере сейчас определяют три основные составляющие

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей РЯБЧЕНКО

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края

Сергей РЯБЧЕНКО

Лососевое направление остается среди непростых, но важных

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

Георгий МАРТЫНОВ

Вопросов перед отраслью стоит много

Все интервью

Личное мнение

Председатель Рыбного союза Александр ПАНИН

Председатель Рыбного союза

Александр ПАНИН

В борьбе за чистоту рынка нужно эффективнее работать с уже имеющимися инструментами

Директор компании «Раптика» Роман ЛОСКУТОВ

Директор компании «Раптика»

Роман ЛОСКУТОВ

Для переработчика важно выстроить продуктивный диалог с поставщиком

Все материалы

Крупным планом

Специалисты «НПК Морсвязьавтоматика» готовы взяться за отделку судна любого типа. Фото предоставлено пресс-службой компании

«НПК Морсвязьавтоматика»: композитные решения для оснащения судов

Fishnews организовал круглый стол «Страхование в рыбной промышленности: сложности и перспективы»

Как страховая защита могла бы помочь рыбной отрасли

Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока остается площадкой, на которой отраслевые объединения обмениваются информацией и находят совместные решения

Координационный совет держит руку на пульсе

Выборка рыбы. Фото из архива компании «Дальрыба»

Полина Жемчужина: «рыбный» нарком СССР на 10 месяцев

События

МРКТ «Петр I» компании «Тралфлот» в прошедшем году обеспечил лучший показатель по уловам среди судов такого типа в мире. Фото предоставлено ГК «Сигма Марин Технолоджи»

Российские рыбаки установили новый рекорд

Коммерческий директор Владморрыбпорта Владимир БУЗАНОВ

Владморрыбпорт рассказал о своих новых возможностях

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2024 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.