Как продвигают рыбу и морепродукты: интересные зарубежные кейсы

Аналитики Expo Solutions Group в рамках специального проекта рассказывают об успешных мировых маркетиновых кампаниях по продвижению рыбной продукции. Первый материал — о том, как норвежский лосось покорял потребителей в Японии.

Как развивать потребление рыбы и морепродуктов на российском рынке — одна из самых общественно значимых тем отрасли. Потребительские привычки зависят не только от вкуса и цены той или иной рыбной продукции, но и от способов ее продвижения. Отраслевой выставочный оператор Expo Solutions Group, организующий рыбопромышленный форум и выставку в Санкт-Петербурге и российскую экспозицию на зарубежных площадках, решил понаблюдать за удачными мировыми маркетинговыми кейсами и подумать, какие примеры могут быть успешно адаптированы к российским условиям. Об интересном опыте аналитики рассказывают в телеграм-канале российской рыбопромышленной выставки. Fishnews также запускает на своем сайте серию публикаций, подготовленных партнерами из ESG.

Путешествие норвежского лосося в Японию: история успешного маркетинга длиной в десятилетия

Сырой лосось прочно укоренился в японской кухне. Его повсеместно кладут в суши, сашими, татаки и пр. Но так было не всегда, к тому же в Японию он пришел из Норвегии.

Японцам не хватало своего лосося?

Суши и роллы приобрели всемирную популярность и стали частью представления о японских кулинарных традициях. В то же время современный рецепт этого блюда с сырой рыбой появился только в 19 веке, причем лосось в приготовлении не использовался. Из-за возможного наличия паразитов потреблять его без обработки было не принято.

В 1980-х гг. в развитие сектора аквакультуры позволило Норвегии начать экспортировать излишки выращенной продукции. Как раз в это время японский промысел перестал удовлетворять спрос местных жителей на фоне быстрого роста населения и недостатка квот на вылов. Норвежским производителям предстояло столкнуться с рядом предубеждений, самое главное из которых — в необходимости обработки лосося перед потреблением в пищу. В местной рыбе часто встречались паразиты, поэтому лосось, в отличие от популярного сырого тунца, обычно ели в жареном виде. Так родился десятилетний «Японский проект».

Заморозили — и потребитель оттаял

Поставщики не могли открыто заявлять об отсутствии паразитов в рыбе, поэтому было решено укрепить в японском обществе представление о чистоте норвежских вод. Вдобавок они изменили наименование продукции и стали использовать понятие Sāmon (サーモン), образованное от английского слова salmon, а не традиционное название тихоокеанского и речного лосося Sake (鮭). Тем не менее эта стратегия оказалась неудачной.

Тогда они обратились к известному японскому производителю замороженных продуктов. Норвежцы продали им тонны дешевого лосося, а тот начал продвигать его в магазинах именно как ингредиент для приготовления суши. Поначалу из-за более низкой цены его подавали в недорогих суши-ресторанах с конвейерной лентой. Японцев начали знакомить с сырым лососем и через кулинарные телешоу со знаменитыми поварами, например «Железный повар». Когда потребители стали проникаться его вкусовыми качествами, спрос на норвежского лосося по всей стране начал расти.

Следующим этапом выхода на рынок стал «Второй японский проект». На этот раз лосось стал продвигаться не в качестве топпинга для суши, а как альтернатива мясу. Кампания знакомила японцев с кухней из Норвегии и остальной Европы, были предложены такие блюда, как стейк из лосося, кацу и нанбан из лосося (блюда в кляре).

А у нас?

Выращенные в аквакультуре атлантический лосось (семга) и форель стали использоваться в блюдах японской кухни и в России. Несмотря на уход с рынка многих иностранных поставщиков, дефицита этого ингредиента удалось избежать. Сегодня лососевых разводят в Карелии, Мурманской области, других районах Русского Севера, Заполярья и даже на Кавказе.

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