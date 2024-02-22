Seafood Expo Russia поможет построить суда и логистические комплексы

В этом году на Международной выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий (Seafood Expo Russia) традиционно основными будут разделы, связанные с судостроением. Большое внимание получит и обеспечение строительства и оснащения логистических комплексов.

В этом году Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий будут проходить уже в седьмой раз. Мероприятие состоится 17-19 сентября в КВЦ «Экспофорум», Санкт-Петербург.

За время проведения Seafood Expo Russia стала инструментом, который помогает отрасли развиваться и быстро адаптироваться к изменениям рынка, рассказали Fishnews в пресс-службе отраслевого выставочного оператора Expo Solutions Group. Так, разделы судостроения, судоремонта и оборудования стали одними из основных.

В ESG обратили внимание, что среди новых экспонентов есть верфи и производители, которые ранее не специализировались на заказах рыбной промышленности. Кроме того, участие в 2023 г. впервые приняли поставщики оборудования для судов, промысла и переработки из Китая, а также предприятия из Южной Кореи. Они высоко оценили перспективы российского рынка и планируют расширить свою экспозицию, отметили организаторы.

Начиная с этого года схема расположения экспозиции изменится. Теперь в каждом павильоне рядом с рыбопромышленниками будут находиться разделы отраслевой инфраструктуры и услуг. Планируется, что новая концепция сделает деловое общение продуктивнее и упростит поиск подходящего оборудования.

Кроме того, существенным дополнением к традиционным вопросам судостроения станет тема строительства и оснащения крупных и средних логистических комплексов, подчеркнули в ESG. Эти инвестиционные проекты поспособствовали участию новых представителей холодильной индустрии.

«При организации выставки мы ориентируемся на интересы наших участников, поэтому точно знаем, какое именно оборудование им нужно. Это также позволяет нам находить точки соприкосновения с российскими и зарубежными производителями, у которых нет опыта работы с рыбной отраслью. Так выставка помогает сторонам услышать потребности друг друга и найти пути для взаимовыгодного сотрудничества. Кто займет эту огромную нишу, получит заказы на годы вперед», — подчеркнул генеральный директор Expo Solutions Group Иван Фетисов.

В этом году на выставку приедет ряд постоянных экспонентов: Scale Enterprise, «СТТ Марин Сервис», «Навада» (RMPG), Концерн «НПО «Аврора», группа компаний «МСС», «МТ-Групп», «НТИ», ЦТСС, «Преголь», «Морские навигационные системы», «ВНИИР-Прогресс», конструкторское бюро «Наутик Рус», «Валком», «Ватек», «Канат», Охотский судоремонтный завод и предприятия в составе ОСК.

Также на Seafood Expo Russia свои экспозиции представят те, кто присоединился к ней недавно или впервые. Это «НПК Морсвязьавтоматика», «Морские комплексные системы», «Аксоид», «Бустер Рус», «Бриз Энерджи», «Производственные ресурсы», «Технофлот», «Марлинг», Marine Technical Solutions, Surimi Tech и другие компании.

Медиахолдинг «Фишньюс» — генеральный отраслевой информационный партнер Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia.

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