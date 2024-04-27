Добытчики минтая установили 15-летний рекорд

За зимне-весенний сезон в промысловых районах Дальневосточного бассейна рыбаки выловили более 1 млн тонн. Это максимальный показатель за последние 15 лет, рассказали в Ассоциации добытчиков минтая.

Президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак выступил с докладом об итогах сезона «А» путины в Охотском море на заседании Дальневосточного научно-промыслового совета.

В ходе охотоморской минтаевой экспедиции добыто 827 тыс. тонн. Общий допустимый улов освоен на 87%. «Это хороший результат. Хотел бы обратить внимание, что последние годы сформировалась четкая тенденция в период ОМЭ — рост вылова в других районах промысла Дальневосточного бассейна. Например, в этом году там добыто 224 тыс. тонн минтая», — рассказал Алексей Буглак.

По его словам, вслед за ростом вылова вырос и объем производства продукции: выпуск минтая б/г прибавил 8%, сурими — 40%. Из-за неблагоприятной ситуации на внешнем рынке выпуск филе и фарша остался на уровне прошлого года. При этом Алексей Буглак оценил такой результат как позитивный, особенно с учетом того, что в середине сезона спад по филе достигал 30%.

Одним из трендов тралового промысла минтая он назвал сокращение количества судов. Эта тенденция наблюдается в последние несколько лет, рассказали Fishnews в пресс-службе АДМ. Однако несмотря на снижение количества флота, его эффективность остается на высоком уровне. Так, количество судо-суток на промысле за пять лет снизилось почти на 17% до 6910, а тралений — на 19% до 17846. Вылов на судо-сутки при этом вырос почти на 10% до 115,8 тонны.

Традиционно основную долю вылова обеспечили суда БМРТ проекта «Пулковский меридиан» (42%). Растет доля в вылове новых супертраулеров, как иностранной, так и отечественной постройки: за год она увеличилась с 10 до 14%.

В топ самых эффективных судов по вылову минтая вошли: «Капитан Вдовиченко» и «Владимир Лиманов» (ГК «РРПК»), МРКТ «Ерофей» (ГК «Сигма Марин Технолоджи»), РТМКС «Павел Кутахов» и «Александр Косарев» (ГК «Гидрострой»), «Капитан Олейничук» (ГК «РРПК») и МРКТ «Борис Трофименко» (ГК «Норебо»). Однако, если смотреть на общий помысел за путину (включая сельдь), лидерами оказались «Ерофей» (ГК «Сигма Марин Технолоджи») и «Капитан Кайзер» (ГК «Норебо»).

Еще один тренд минтаевого промысла в России, по словам Алексея Буглака, — рост числа научных наблюдателей. В этом сезоне мониторинг промысла минтая на судах участников АДМ осуществляли 20 наблюдателей. Покрытие промысла составило 23% по операциям и 17% по количеству судов.

Завершая доклад, президент ассоциации выразил признательность Росрыболовству и Погранслужбе за организацию путины.

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