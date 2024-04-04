Новости
Образцы минтая из уловов, подготовленные к исследованиям наблюдателями МагаданНИРО. Фото пресс-службы ВНИРО

За добычей минтая следили научные наблюдатели

В Охотском море завершается мониторинг промысла на минтаевой путине сезона «А». Работы проводили специалисты дальневосточных институтов ВНИРО в рамках сотрудничества с Ассоциацией добытчиков минтая.

«С 2014 года АДМ совместно с рыбохозяйственными научными институтами Дальнего Востока реализует программу совершенствования мониторинга промысла минтая с помощью научных наблюдателей. Цель этой работы — увеличить количество наблюдателей и уровень покрытия промысла учетными работами для усиления мониторинга и сбора достаточного объема научных данных, которые используются для прогнозирования запаса и регулирования промысла. Также работы направлены на мониторинг приловов и влияния промысла на морских млекопитающих и птиц», — рассказал президент ассоциации Алексей Буглак.

Специалисты собирают биостатистическую информацию об уловах минтая и видах прилова, проводят биологические анализы и массовые промеры рыбы. Как сообщили Fishnews в пресс-службе АДМ, в этом сезоне на основании данных от наблюдателей рыбохозяйственная наука давала рекомендации об ограничении промысла в отдельных районах, где отмечался повышенный прилов молоди минтая.

«В этом сезоне охотоморской минтаевой путины на судах предприятий — членов АДМ находилось суммарно 20 научных наблюдателей из ТИНРО, КамчатНИРО и МагаданНИРО. Большинство из них работали на крупнотоннажных судах, один человек — на плавбазе. С учетом выхода сезона на завершающую стадию часть наблюдателей уже вернулась домой», — отметил Алексей Буглак.

По предварительной информации, к началу апреля научные наблюдатели суммарно отработали более 1650 судо-суток на промысле минтая, что составляет 27% от общего судового времени охотоморской экспедиции. Покрытие промысла по тралениям составило около 23%, по количеству траловых судов — более 17%.

По данным судовых суточных донесений и руководства координационной группы, промысел минтая в Охотском море на минувшей неделе проходил с участием 52-67 единиц добывающего флота. Нарастающий вылов, включая Восточно-Сахалинскую подзону и прибрежный лов, составил 782,4 тыс. тонн, в прошлом году на эту дату было освоено 775,3 тыс. тонн.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: адмдальний восток
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Председатель правления Россельхозбанка Борис ЛИСТОВ

Председатель правления Россельхозбанка

Борис ЛИСТОВ

Мы наращиваем кредитование рыбной отрасли опережающими темпами

Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства региона

Губернатор Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

Развитие внутреннего рынка — это стабильная работа для всей отрасли

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ на профильной сессии ВЭФ. Фото Алексея Александронка, фотобанк «Росконгресса»

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Отрасль прошла через значительную трансформацию

Все материалы

Интервью

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей РЯБЧЕНКО

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края

Сергей РЯБЧЕНКО

Лососевое направление остается среди непростых, но важных

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

Георгий МАРТЫНОВ

Вопросов перед отраслью стоит много

Начальник центра цифровизации рыбохозяйственных исследований Азово-Черноморского филиала ВНИРО Сергей КУЛЬБА. Фото пресс-службы АзНИИРХ

Начальник центра цифровизации рыбохозяйственных исследований АзНИИРХ

Сергей КУЛЬБА

«Цифра» спешит на помощь рыбакам и ученым

Председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Роман ВИТЯЗЕВ

Председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры

Роман ВИТЯЗЕВ

Инструменты развития марикультуры нужно сделать эффективнее

Все интервью

Личное мнение

Председатель Рыбного союза Александр ПАНИН

Председатель Рыбного союза

Александр ПАНИН

В борьбе за чистоту рынка нужно эффективнее работать с уже имеющимися инструментами

Директор компании «Раптика» Роман ЛОСКУТОВ

Директор компании «Раптика»

Роман ЛОСКУТОВ

Для переработчика важно выстроить продуктивный диалог с поставщиком

Все материалы

Крупным планом

Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока остается площадкой, на которой отраслевые объединения обмениваются информацией и находят совместные решения

Координационный совет держит руку на пульсе

Выборка рыбы. Фото из архива компании «Дальрыба»

Полина Жемчужина: «рыбный» нарком СССР на 10 месяцев

Экскурсия на судно в рамках проекта «Профессионалитет». Фото пресс-службы ГК «Антей»

От кластера до уроков профориентации: «Антей» привлекает в отрасль молодежь

2023 год оказался богат на перемены в отрасли. Фото пресс-службы «Океанрыбфлота»

2023 год оказался богат на перемены в отрасли

События

МРКТ «Петр I» компании «Тралфлот» в прошедшем году обеспечил лучший показатель по уловам среди судов такого типа в мире. Фото предоставлено ГК «Сигма Марин Технолоджи»

Российские рыбаки установили новый рекорд

Коммерческий директор Владморрыбпорта Владимир БУЗАНОВ

Владморрыбпорт рассказал о своих новых возможностях

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2024 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.