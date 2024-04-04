За добычей минтая следили научные наблюдатели

В Охотском море завершается мониторинг промысла на минтаевой путине сезона «А». Работы проводили специалисты дальневосточных институтов ВНИРО в рамках сотрудничества с Ассоциацией добытчиков минтая.

«С 2014 года АДМ совместно с рыбохозяйственными научными институтами Дальнего Востока реализует программу совершенствования мониторинга промысла минтая с помощью научных наблюдателей. Цель этой работы — увеличить количество наблюдателей и уровень покрытия промысла учетными работами для усиления мониторинга и сбора достаточного объема научных данных, которые используются для прогнозирования запаса и регулирования промысла. Также работы направлены на мониторинг приловов и влияния промысла на морских млекопитающих и птиц», — рассказал президент ассоциации Алексей Буглак.

Специалисты собирают биостатистическую информацию об уловах минтая и видах прилова, проводят биологические анализы и массовые промеры рыбы. Как сообщили Fishnews в пресс-службе АДМ, в этом сезоне на основании данных от наблюдателей рыбохозяйственная наука давала рекомендации об ограничении промысла в отдельных районах, где отмечался повышенный прилов молоди минтая.

«В этом сезоне охотоморской минтаевой путины на судах предприятий — членов АДМ находилось суммарно 20 научных наблюдателей из ТИНРО, КамчатНИРО и МагаданНИРО. Большинство из них работали на крупнотоннажных судах, один человек — на плавбазе. С учетом выхода сезона на завершающую стадию часть наблюдателей уже вернулась домой», — отметил Алексей Буглак.

По предварительной информации, к началу апреля научные наблюдатели суммарно отработали более 1650 судо-суток на промысле минтая, что составляет 27% от общего судового времени охотоморской экспедиции. Покрытие промысла по тралениям составило около 23%, по количеству траловых судов — более 17%.

По данным судовых суточных донесений и руководства координационной группы, промысел минтая в Охотском море на минувшей неделе проходил с участием 52-67 единиц добывающего флота. Нарастающий вылов, включая Восточно-Сахалинскую подзону и прибрежный лов, составил 782,4 тыс. тонн, в прошлом году на эту дату было освоено 775,3 тыс. тонн.

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