Бурятские рыбаки строят планы на омуля

Власти Бурятии рассчитывают на скорое восстановление популяции байкальского омуля. По информации минсельхозпрода республики, вопрос о возобновлении в 2025 г. добычи омуля в режиме промразведки обсуждается с отраслевой наукой.

О снятии действующего с 2017 г. запрета на промысел байкальского омуля можно будет говорить после увеличения запаса до 10 тыс. тонн биологической массы, заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия Галсан Дареев. По его словам, мероприятия по искусственному воспроизведению омуля позволяют быстро восстанавливать популяцию.

Сейчас прорабатывается вопрос о возможности начать в 2025 г. добычу омуля в режиме промразведки, сообщили Fishnews в пресс-службе республиканского минсельхозпрода. «Мы уже обозначили данный вопрос на научно-промысловом совете Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, чтобы ученые оценили, определили квоты, рыболовные участки и орудия лова. По мнению сотрудников ВНИРО, начинать можно с северного Байкала, где популяция омуля быстрее восстанавливается», — отметил глава министерства.

Росрыболовство также положительно оценивает результаты комплексных мероприятий по сохранению запасов байкальского омуля. Напомним, с 2023 г. на некоторых участках озера Байкал в летний сезон разрешен вылов омуля рыбаками-любителями.

С 6 мая в акватории Байкала начались первые в этом году выпуски личинок омуля, полученных на Большереченском рыбоводном заводе, — в количестве 50 млн штук. В этом году на заводе завершается реконструкция, в результате которой производственные мощности предприятия будут увеличены в 2,5 раза — с 500 млн до 1,25 млрд личинок. Кроме того, планируется, что завод возобновит выпуск молоди омуля — до 2,5 млн штук в год, поскольку выживаемость на этой стадии выше, чем у личинок.

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