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Львиная доля современных уловов криля приходится на Норвегию. Изображение предоставлено пресс-службой АтлантНИРО

Положение дел «на криле» описал АтлантНИРО

Специалисты Атлантического филиала ВНИРО рассказали про общие тенденции современного промысла криля в зоне Конвенции АНТКОМ. По данным ученых, сейчас ежегодный вылов этого ценного ресурса составляет менее 8% от допустимого.

Где ловят

Антарктический криль — крупнейший источник животного белка морского происхождения. По сочетанию потенциала вылова и потребительских свойств он является крупнейшим и самым перспективным биоресурсом Мирового океана, напомнили в филиале.

С начала 90-х гг. мировой промысел криля сосредоточен в антарктической части Атлантики (АчА). Вблизи приостровных систем Антарктиды, Южных Оркнейских островов и острова Южная Георгия формируются биопродуктивные зоны с крайне благоприятными условия для концентрирования криля.

Кто ловит

«Устойчивый рост годового вылова криля в АчА наблюдается с 2008 года и связан с развитием норвежского и китайского промысла. Вылов криля в 460 тыс. тонн, полученный в сезон 2020 года, является максимальным ежегодным выловом, достигнутым за период 1990-2023 годов», — рассказали Fishnews в пресс-службе АтлантНИРО.

По его данным, в прошедшем сезоне 2023 г. общий вылов криля в АчА составил 423 тыс. тонн.

Основными участниками современного промысла являются Южная Корея, Китай, Норвегия, Украина и Чили. Япония прекратила добычу криля с 2013 г. Ежегодно в промысле участвуют от 11 до 14 судов (Норвегия — до четырех судов, Корея — три, Украина — одно, Чили — одно, КНР — до пяти).

За период с 2011 по 2023 гг. доля Норвегии составила около 69% от суммарного вылова в 3,88 млн тонн. На Китай приходится 14%, на Республику Корея —13%, привели статистику ученые.

Как ловят

Специалисты обратили внимание: высоких результатов Норвегия достигает использованием технологии непрерывного лова. Криль доставляется на борт без поднятия трала — непрерывной откачкой из тралового мешка. Эта технология реализуется на основе одновременной буксировки двух однотипных тралов.

Два новых китайских судна — SHEN LAN и FU XING HAI — также осваивают технологию непрерывного лова. Остальной флот, добывающий криль, реализует технологию традиционного тралового лова, используя кормовую схему тралений.

По данным АтлантНИРО, показатели промысла значительно варьируют между судами и национальными флотилиями. Суда разных стран ведут добычу по потребности, имея суточный вылов 150-350 тонн при традиционной технологии тралового лова и до 1000 тонн на норвежских судах, реализующих технологию непрерывного лова.

Россия подключается

В текущем сезоне с марта российское судно «Командор» участвует в промысле криля в АчА (подрайоны Южных Оркнейских островов и Антарктического полуострова) в составе флотилии из 11 судов стран — членов АНТКОМ.

На борту находятся наблюдатели от АтлантНИРО, которые выполняют широкий круг задач, обеспечивая научное сопровождение добычи.

В филиале подчеркнули: результаты экспедиционных исследований, проведенных научно-исследовательским судном «Атлантида» с ноября 2019 г. по май 2020 г. свидетельствуют, что состояние ресурсов криля и закономерности его распределения позволяют организовать эффективный отечественный промысел, наращивая добывающие мощности. Специалисты отметили, что лов ведется по «олимпийской» системе и ограничений по количеству заявок нет.

Сейчас общий допустимый вылов в АчА составляет 5,61 млн тонн при действующем ограничении на пороговом уровне в 620 тыс. тонн. Фактическая ежегодная добыча криля составляет менее 8% от общего допустимого вылова и около 0,7% от предэксплуатационной биомассы криля в регионе, которая оценивается в 60,1 млн тонн, заметили ученые.

Нужно больше исследований

Ключевой и насущной задачей Комиссии по сохранению морских живых ресурсов Антарктики (АНТКОМ) является ревизия стратегии управления промыслом криля в АчА с реализацией предохранительного подхода, обратили внимание в АтлантНИРО. Этот подход учитывает жизненно важную роль криля как ключевого вида в экосистеме Антарктики, а также неопределенности, связанные с изменениями окружающей среды.

Однако разработка стратегии ведется исходя из научно необоснованной гипотезы о воздействии промысла на ресурсы криля и зависимые виды (пингвинов и других морских птиц, млекопитающих, питающихся крилем), считают в филиале. Ученые обратили внимание на острый недостаток актуализированной информации для разработки гипотезы о структуре запаса криля в АчА, данных о пространственно-временных закономерностях распределения рачка и его популяционных характеристиках, состоянии популяций зависимых хищников.

Эти вопросы обсуждались на апрельском семинаре экспертной группы по крилю (the SCAR Krill Expert Group, SKEG) Научного комитета по антарктическим исследования (SCAR, СКАР). АНТКОМ взаимодействует со СКАР по вопросам изучения ресурсов криля.

В соответствии с позицией российской стороны, разработка гипотезы о формировании запаса криля в АчА требует комплексных стандартизированных экспедиционных исследований для получения данных о состоянии запаса и распределении антарктического криля в зависимости от условий окружающей среды. В том числе от структуры и динамики вод с оценкой показателей переноса биомассы криля, состояния первичной продукции, концентрации фотосинтетических пигментов (хлорофилла «а»), фито-, зоо-, ихтиопланктона, регулярных наблюдений за распределением и численностью морских птиц и млекопитающих (котиков, китообразных).

Такие исследования впервые за последние двадцать лет выполнены Российской Федерацией в 69-м рейсе СТМ «Атлантида», подчеркнули специалисты филиала. По информации АтлантНИРО, представлены актуализированные данные для решения комплекса задач по управлению ресурсами криля. Отмечено, что исследования требуют продолжения со стороны членов АНКОМ и SCAR.

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