Иван Фетисов: Едем в Стамбул за результатом

15–17 мая в Стамбуле впервые пройдет международная выставка рыбной индустрии Seafood Expo Eurasia. Чтобы обеспечить участникам из РФ успешные контракты, для них заблаговременно исследовали перспективные рынки, отметил генеральный директор компании — организатора российской экспозиции Иван Фетисов.

«Мы связываем большие ожидания с новой выставкой в Стамбуле, как и с перспективами для рыбного бизнеса, которые она предлагает. Новые связи, эффективные логистические цепочки — это то, что сегодня важно и для глобального рыбного рынка, и для российского рыбохозяйственного комплекса», — подчеркнул гендиректор Expo Solutions Group Иван Фетисов в интервью журналу «Fishnews — Новости рыболовства».

Руководитель ESG уверен, что благодаря разнообразному составу посетителей, российские участники смогут наладить контакты с представителями перспективных рынков и обсудить виды рыбной продукции, объемы, цены и другие условия, о которых лучше договариваться лично. Здесь же они смогут наметить маршруты поставок, в организации которых поможет транспортный сектор Турции и присутствие на выставке логистических операторов из разных стран.

«Чтобы переговоры быстро дали положительный эффект, важно подойти к ним во всеоружии. Именно поэтому мы исследуем зарубежные рынки, изучаем потребности в продукции российского промысла на различных направлениях и приглашаем целевых покупателей на стенды участников из России», — обратил внимание Иван Фетисов.

При подготовке к Seafood Expo Eurasia ESG совместно с партнерами внимательно изучили рынки Турции и сопредельных стран, которые также примут участие в мероприятии. После этого специально для экспонентов из России исследовали потребление наиболее добываемых и рентабельных видов водных биоресурсов: трески, минтая, палтусов, сельди, путассу, различных видов крабов. Изучили востребованность каждого из них и определили целевые рынки сбыта, представителей которых лично пригласили на выставку.

«Кроме того, результаты исследований мы оформили в виде справочных материалов, которые предоставим каждому участнику с учетом его целей. Это позволит рыбопромышленникам заранее понимать, кто точно посетит их стенд, какие именно типы продукции заинтересуют потенциальных клиентов. Мы ожидаем, что это станет важным инструментом для компаний из России, который поможет им добиться хороших результатов», — отметил гендиректор Expo Solutions Group.

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