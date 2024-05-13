— Иван, чего вы сами ожидаете от новой выставки и чем она может быть полезна для отрасли? Как вы готовитесь к Seafood Expo Eurasia ?

— Мы связываем большие ожидания с новой выставкой в Стамбуле, как и с перспективами для рыбного бизнеса, которые она предлагает. Новые связи, эффективные логистические цепочки — это то, что сегодня важно и для глобального рыбного рынка, и для российского рыбохозяйственного комплекса. Уверен, что благодаря разнообразному составу посетителей, наши участники смогут наладить контакты с представителями перспективных рынков и обсудить виды рыбной продукции, объемы, цены и другие условия, о которых лучше договариваться лично. Здесь же они смогут наметить маршруты поставок, в организации которых поможет развитый транспортный сектор Турции и присутствие на выставке логистических операторов из разных стран.

Мы, как всегда, подходим к задачам наших клиентов комплексно: стремимся не просто предложить им перспективные рынки для сбыта, но и обеспечить будущие поставки всей необходимой инфраструктурой. Чтобы переговоры быстро дали положительный эффект, важно подойти к ним во всеоружии. Именно поэтому мы исследуем зарубежные рынки, изучаем потребности в продукции российского промысла на различных направлениях и приглашаем целевых покупателей на стенды участников из России. Особое внимание уделяем тем клиентам, которые по разным причинам не могут посетить выставку и форум в Санкт-Петербурге.

— Вы могли бы подробнее рассказать об этих исследованиях и сфере их применения?

— При подготовке к Seafood Expo Eurasia мы совместно с партнерами внимательно изучили рынки Турции и сопредельных стран, которые также примут участие в мероприятии. После этого специально для наших экспонентов из России мы исследовали потребление наиболее добываемых и рентабельных видов водных биоресурсов: трески, минтая, палтусов, сельди, путассу, различных видов крабов. Изучили востребованность каждого из них и определили целевые рынки сбыта, представителей которых лично пригласили на выставку.

Кроме того, результаты исследований мы оформили в виде справочных материалов, которые предоставим каждому участнику с учетом его целей. Это позволит рыбопромышленникам заранее понимать, кто точно посетит их стенд, какие именно типы продукции заинтересуют потенциальных клиентов. Мы ожидаем, что это станет важным инструментом для компаний из России, который поможет им добиться хороших результатов.

— Какие рынки, представленные на выставке в Стамбуле, наиболее интересны российской рыбной отрасли?

— Во многом это зависит от вида продукции. Существует ряд критериев, которые помогают объективно оценить перспективы того или иного региона. В частности, мы принимаем во внимание покупательную способность населения и уровень потребления рыбной продукции. С учетом демографических изменений в мире мы рекомендуем клиентам обращать внимание не только на Европу и Азию, но и на Африку и Ближний Восток.

Результаты этих исследований в обобщенном виде мы публикуем в нашем телеграм-канале, но могу сказать, что потребителей, заинтересованных в российской рыбной продукции, много даже в Латинской Америке. Например, в Венесуэле, что стало для нас настоящим открытием при изучении новых рынков.

— Какие еще особенности вы могли бы отметить в подготовке к новой выставке?

— Процесс подготовки отличается от того, к которому мы привыкли на других зарубежных мероприятиях. На многих крупных выставках расположение экспозиции, ее наполнение и деловая программа зависят от интересов организаторов. Лояльный подход площадки в Стамбуле, как и первый год проведения, дает больше свободы действий участникам. Они могут выбрать место себе по душе и реализовать важные для них проекты. Для нас это тоже возможность использовать многолетние наработки.

Кроме того, нам всегда интересно встречаться с нашими зарубежными коллегами и узнавать, чем они могут быть полезны для нашей отрасли. Seafood Expo Eurasia привлекает внимание бизнеса во всем мире. Там будут компании из Южной Кореи, Вьетнама, Таиланда, Греции, Турции, ОАЭ и других государств Ближнего Востока, Западной Европы, Африки, Латинской Америки, Азии, многие из которых сотрудничают в рамках ЕАЭС. Участники из разных стран могут многое предложить российским предприятиям, которые сегодня заинтересованы в новых партнерах и технологиях. Несомненно, у них тоже есть чему поучиться.

Поэтому мы приглашаем в майский Стамбул не только экспортеров и импортеров рыбной продукции, но и тех, кто заинтересован в оборудовании и услугах для судостроения, аквакультуры, переработки, упаковки рыбной продукции или сам предлагает их.

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Журнал «Fishnews — Новости рыболовства»

Май 2024 г.