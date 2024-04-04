Какую рыбопродукцию ждет Европа из России — аналитика

Группа компаний Expo Solutions представила результаты третьего этапа исследований по торговле российской рыбной продукцией на зарубежных рынках. Аналитики отметили перспективы для поставок рыбьего жира, рыбной муки и крабов.

Первая часть исследования Expo Solutions Group была посвящена возможностям российского рыбного экспорта в Латинской Америке. Вторая часть охватила государства Южной и Юго-Восточной Азии. Теперь эксперты опубликовали данные по Европе.

Отмена преференций в отношении переработанных минтая, трески и пикши из РФ привела к снижению прибыли от поставок такой продукции в Европу. Одновременно с этим при анализе обнаружен значительный рост импорта рыбьего жира и рыбной муки различными европейскими странами, рассказали Fishnews в пресс-службе ESG.

Аналитики отметили, что эти товары становятся все более востребованными в мире. Рыбий жир необходим для выпуска продукции, обогащенной омега-3, а рыбная мука — ключевой компонент в производстве кормов для животноводства и аквакультуры.

В течение последних пяти лет положительная динамика импорта рыбной муки и рыбьего жира наблюдалась во Франции, Великобритании, Германии, Бельгии, Нидерландах, Дании, Испании, Италии и Греции, обратили внимание в Expo Solutions Group.

Кроме того, растут поставки крабов в Европу. Такая тенденция, в частности, прослеживается в Великобритании, где в 2021 г. общий импорт камчатского краба в денежном выражении составлял 908 тыс. долларов, а в 2022 г. превысил 2,5 млн долларов. По крабам-стригунам показатель Соединенного Королевства за тот же период вырос с 2,13 млн до более чем 3 млн долларов.

Также наблюдается положительная динамика закупок краба в Бельгии, Нидерландах и Италии. Ключевым покупателем крабов-стригунов сегодня является Дания с показателем импорта почти в 36,5 млн долларов в 2022 г.

Исследование торговли продукцией российского промысла на зарубежных рынках выполнено в рамках подготовки к новой международной выставке Seafood Expo Eurasia, которая состоится 15-17 мая в Стамбуле.

В ESG подчеркнули, что изменения тенденций потребления открывают новые перспективы для развития экспорта отечественной рыбной продукции, а выставка в Стамбуле поможет в их реализации.

Помимо рыбных экспортеров и импортеров, участие в выставке примут представители разделов аквакультуры, судостроения, оборудования, логистики и других услуг для отрасли из Европы, Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.

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