Минпромторг готовит рыбным консервам маркировку

Минпромторг рассчитывает запустить обязательную цифровую маркировку консервированных продуктов уже с сентября нынешнего года — о таком намерении заявил вице-премьер — министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

О планах расширить применение цифровой маркировки на рыбном рынке вице-премьер — министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил на заседании госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, следует из пресс-релиза правительства.

Вице-премьер — министр назвал маркировку «системным решением» проблемы фальсификации консервов. «С 1 апреля стартует обязательная маркировка икры осетровых и лососевых рыб. В августе заканчивается эксперимент по маркировке консервов, включая рыбные, и с 1 сентября мы введем эти требования в обязательном режиме. Помимо маркировки коллеги предлагают ряд других решений», — отметил Денис Мантуров.

Участники заседания предложили усилить контроль в сфере противодействия незаконному обороту рыбных консервов путем расширения действующего перечня индикаторов риска нарушения требований по разным видам контроля. Кроме того, участники заседания предложили обратить внимание на необходимость устранения правовых пробелов в области проверки достоверности информации, нанесенной на этикетку рыбной продукции.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в марте Минпромторг опубликовал проект правил маркировки средствами идентификации консервированных продуктов. Документ предусматривает, что участники оборота должны будут подавать заявление о регистрации в государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке, с 1 сентября 2024 г.

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