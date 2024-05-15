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Модернизация рыбной отрасли приведет к созданию новых рабочих мест

Кадровый вопрос — в приоритете для отрасли

К разработке нацпроекта «Кадры» важно привлечь представителей рыбохозяйственного комплекса, заявил на совещании с участием ректоров вузов Росрыболовства президент ВАРПЭ Герман Зверев. Он также предложил создать отдельный совет для отрасли по профессиональным квалификациям.

Подготовка кадров для рыбохозяйственной отрасли обсуждалась 14 мая на расширенном заседании совета руководителей образовательных организаций Росрыболовства и рыбопромышленников. Предложения по повышению эффективности отраслевого образования в рамках совещания представил президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.

В настоящее время правительство разрабатывает национальные проекты для достижения национальных целей, в том числе устойчивого и динамичного развития экономики, согласно указу, подписанному 7 мая Владимиром Путиным. «Кадры» — один из таких нацпроектов, целью которого является подготовка высококвалифицированных специалистов, необходимых для экономического развития страны и достижения технологического суверенитета.

В ходе совещания Герман Зверев напомнил, что рыбаки активно инвестируют в современную береговую и морскую переработку, добывающие мощности. По словам руководителя ВАРПЭ, модернизация всей отрасли, в том числе через программу инвестквот, приведет к созданию новых рабочих мест.

Чтобы повысить эффективность отраслевого образования, ВАРПЭ предлагает обеспечить участие рыбохозяйственной отрасли в подготовке нацпроекта «Кадры». «Рыбное хозяйство отличается спецификой, связанной с эксплуатацией судов, промыслового и перерабатывающего оборудования, особым регулированием. Поэтому подготовка специалистов существенно отличается от той, что используется в «сухопутных» отраслях, и невозможна вне системы профильных образовательных учреждений, без участия практикующего бизнеса», — указал Герман Зверев. По его словам, важно, чтобы в разработке нацпроекта принимали участие все стороны: научное, образовательное, бизнес-сообщество и регулятор.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ВАРПЭ, ассоциация также считает целесообразным создать Совет по профессиональным квалификациям рыбохозяйственного комплекса. В задачи таких советов входят подготовка и аттестация кадров для отрасли, разработка и актуализация профессиональных стандартов и квалификационных требований.

По мнению рыбацкого сообщества, существующий Совет по профессиональным квалификациям агропромышленного комплекса не может обеспечить эффективную подготовку основных профессиональных образовательных программ и их проектов для рыбного хозяйства. «Нужно создать отдельный для отрасли совет по профессиональным квалификациям. Тем более что бизнес и экспертное сообщество, которое активно работает над развитием рыбного хозяйства России, готовы работать в совете», — добавил Герман Зверев.

Напомним, с предложением о развитии отраслевого образования руководитель ВАРПЭ выступил и на апрельском съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, в котором участвовал Владимир Путин. В беседе с главой государства Герман Зверев предложил разработать на уровне правительства отдельную программу развития рыбохозяйственного образования, которая будет учитывать специфику отрасли и стоящие перед ней задачи, — для сохранения лидерства России на мировом рыбном рынке. Владимир Путин тогда поддержал предложения крупнейшей рыбацкой ассоциации.

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