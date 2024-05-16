Новое производство рыбных кормов открылось в Нижнем Поволжье

В Астраханской области запустили завод по выпуску рыбных кормов. Это важное событие для аквакультуры не только региона, но и страны в целом, подчеркнули в Росрыболовстве.

Предприятие заключило соглашение о сотрудничестве с Астраханским государственным техническим университетом (АГТУ).Стороны будут взаимодействовать в сферах подготовки специалистов, научных исследований, а также по другим направлениям, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

По информации областного правительства, завод построен в особой экономической зоне «Лотос». Сейчас работает первая очередь предприятия, она рассчитана на выпуск 25 тыс. тонн продукции в год. В 2025 г. запланирован запуск второй очереди. Это позволит вывести завод на полную мощность и увеличить объемы производства в два раза. Отмечено, что проект получил кредитное софинансирование в рамках программ господдержки.

«Важно ускорить импортозамещение, так как ранее рыбоводы сильно зависели от зарубежных поставок кормов. Эта задача решается бизнесом при поддержке государства, синергия дает результат», — обратили внимание в федеральном агентстве.

Напомним, по итогам 2023 г. объем выпуска кормов для рыб в стране превысил 48 тыс. тонн. По данным ФАР, в России эту продукцию производит более 20 предприятий.

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