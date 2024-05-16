Арендованным рыбоводным заводам хотят упростить получение участков

Минсельхоз вновь предлагает распространить возможность получения рыбоводного участка без торгов — конкурсов и аукционов — на арендованные лососевые рыбоводные заводы. Сейчас такое право предусмотрено для собственников.

Проект изменений порядка заключения договора пользования РВУ, утвержденный приказом Минсельхоза от 15 июля 2019 г. № 408, размещен на портале regulaton.gov.ru.

Речь идет о процедуре заключения договора на рыбоводный участок для пастбищной аквакультуры анадромных видов рыб (а это и тихоокеанские лососи) без торгов.

Напомним, что в 2018 г. законодатели предусмотрели возможность получить участок без конкурсов и аукционов предприятиям, которые вкладывали средства в искусственное воспроизводство рыбы. Это должно было помочь рыбоводам перейти с режима «искусственное воспроизводство» на режим «товарная аквакультура».

Однако сейчас порядок заключения договора предполагает возможность получения РВУ без торгов, только если в работе использовались здания, сооружения и другое имущество, принадлежащее заявителю на праве собственности. В проекте приказа такое право предложено распространить и на аренду.

В 2022 г. Министерство сельского хозяйства уже предлагало изменения, призванные дать возможность арендованным заводам получать рыбоводные участки без торгов.

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