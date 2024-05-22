Сергей Рябченко: Автоматическое продление договоров сэкономит время добытчикам лосося

Федеральный закон, поддержанный Госдумой, предусмотрел решение проблемы, грозившей прекращением работы ряда рыболовных участков в лососевую путину нынешнего года. Теперь очень важно, чтобы поправки оперативно прошли все остальные процедуры, отмечает президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко.

Госдума 21 мая приняла федеральный закон по регулированию вопросов рыбной отрасли. Одной из положений предусмотрено по договорам на рыболовные участки, прекращающим свое действие до 1 ноября 2024 г. Согласно принятым поправкам, при отсутствии отказа пользователя такие договоры будут считаться продленными до заключения нового договора, но не позже чем до конца нынешнего года.

Эти поправки позволят отработать предстоящую лососевую путину целому ряду участков, срок действия договоров на которые истекал как раз в период промысла, прокомментировал президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко.

«Очень важно, что формулировка закона предполагает автоматическую пролонгацию договора — это экономия времени пользователя», — обратил внимание собеседник Fishnews.

Теперь необходимо, чтобы поправки оперативно прошли остальные обязательные для вступления в силу процедуры. 22 мая закон предполагается рассмотреть на заседании Совета Федерации.

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