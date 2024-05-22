Стратегию по палтусам готовятся ввести в практику

В ближайшее время предполагается начать реализацию Стратегии долгосрочной эксплуатации запасов палтусов в Дальневосточном бассейне. Об этом сообщил президент Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» (АЯП) Вячеслав Бычков.

Напомним, что решение подготовить «палтусовую» стратегию было принято в октябре 2020 г. на совещании у руководителя Росрыболовства Ильи Шестакова. Как рассказал в интервью Fishnews Вячеслав Бычков, стратегия разработана и утверждена ученым советом ВНИРО.

«Однако ее введение в практику действительно затянулось по непонятным нам причинам. На последнем заседании ДВНПС во Владивостоке я в своем выступлении обратил внимание руководителя Росрыболовства Ильи Шестакова на сложившуюся ситуацию. Тем более что стратегия разрабатывалась по его поручению, данному в 2020 году. В ответ Илья Шестаков дал ВНИРО два месяца на окончательную доработку стратегии с тем, чтобы затем ввести ее в практическую реализацию. Нашей ассоциации он предложил подключиться к работе с учеными», — обратил внимание руководитель АЯП.

Он акцентировал внимание на важности этого документа. «Это тот уникальный случай, когда рыбаки сами просят принять стратегию, никто нам этот документ не навязывает. В числе прочего там прописаны защитные меры для пользователей — и по нахлебничеству косаток, и другие. Также прописаны регулярные научно-исследовательские работы по изучению состояния запасов. На наш взгляд, эта стратегия очень необходима», — подчеркнул Вячеслав Бычков.

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