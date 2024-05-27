Строительство краболовов на Дальнем Востоке поддержат субсидиями

Правительство направит более 3,2 млрд рублей на поддержку заказчиков краболовного флота на дальневосточных верфях. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Президент отмечал, что из-за санкций строительство судов идет, скажем так, с опозданием, ограничения касаются в первую очередь запасных частей, оборудования. Чтобы преодолеть эти затруднения, правительство направит дополнительно свыше 3 млрд рублей. Субсидии будут предоставлены российским организациям на возмещение части затрат на создание судов на верфях Дальневосточного федерального округа», — заявил глава правительства.

Всего в течение трех лет со стапелей должны сойти 13 краболовов, а эти средства помогут ускорить спуск на воду семи из них, добавил он.

Премьер-министр подчеркнул необходимость того, чтобы Министерство промышленности и торговли довело выделенные ассигнования до судостроителей как можно скорее.

Напомним, что механизм субсидий был предусмотрен в 2020 г. для компаний - победителей аукционов по продаже крабовых квот. Компенсации затрат тогда закрепили для тех, кто построит судно на Дальнем Востоке. Предполагалось, что это поддержит дальневосточное судостроение.

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