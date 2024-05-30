Обновленные нацпроекты правительство обещает к зиме

Новые национальные проекты должны быть утверждены и профинансированы до декабря, сообщил глава правительства Михаил Мишустин. Он также назвал кураторов нацпроектов.

О подготовке новых национальных проектов премьер-министр Михаил Мишустин доложил на расширенном заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета по направлениям социально-экономического развития.

На сегодняшний день в правительства определены кураторы нацпроектов, рассказал Михаил Мишустин. Так, направления экологии и продовольственной безопасности будет вести вице-премьер Дмитрий Патрушев.

Премьер проинформировал о графике подготовки документов, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на стенограмму с сайта Кремля. «В ноябре-декабре мы приведем паспорта проектов в соответствие с федеральным законом о бюджете на очередной финансовый и плановый период. Декабрем финально утвердим национальные проекты на заседании президиума Совета», — заявил глава правительства.

Напомним, что обновление нацпроектов предусмотрено «майским» указом Владимира Путина. Среди разрабатываемых документов — нацпроект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Его готовит Минсельхоз. В ведомстве ранее сообщили, что в проект планируется включить решение задач не только в сельском хозяйстве, но и в рыбной отрасли.

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