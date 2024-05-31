Принцип субсидирования для производителей рыбных кормов изменили

Правительство скорректировало механизм предоставления субсидий для создания и модернизации сельскохозяйственных предприятий. В том числе объектов по производству кормов для аквакультуры.

Постановление правительства от 22 мая 2024 г. № 630 вносит изменения в Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. В частности, ее дополнили приложением № 17 — правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ для софинансирования расходов регионов по возмещению части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов АПК.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в числе таких объектов «объект по производству кормов для аквакультуры» — комплекс зданий и сооружений для круглогодичного промышленного производства кормов и кормосмесей для лососевых и (или) осетровых рыб. При этом предприятие должно быть введено в эксплуатацию не ранее 2023 г.

«Теперь они [субсидии] будут выделяться из консолидированного бюджета, чтобы частично возместить расходы на создание и модернизацию нужных отрасли объектов, в том числе плодохранилищ, молочных ферм, овцеводческих комплексов, предприятий по производству детского питания, обновляемых мощностей по выпуску кормов для аквакультуры», — прокомментировал изменения премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства 30 мая.

По его словам, такие шаги дадут возможность не только сократить срок окупаемости проектов для инвесторов, но и быстрее внедрять новые технологии.

Прежний механизм возмещения капзатрат на строительство и модернизацию производственных мощностей по выпуску кормов для лососевых и осетровых признается утратившим силу.

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