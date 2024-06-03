Рыбное потребление повысят с помощью дорожной карты

Минсельхоз разработал дорожную карту по продвижению российской рыбной продукции. С ее помощью должно вырасти потребление рыбы в стране.

Дорожную карту по продвижению российской рыбной продукции Министерство сельского хозяйства разработало совместно с регионами по поручению президента.

Об этом глава ведомства Оксана Лут рассказала на гастрономическом фестивале «Москва — на волне. Рыбная неделя». Вместе с мэром столицы Сергеем Собяниным министр посетила одну из главных площадок, где ознакомилась с широким ассортиментом отечественной продукции, сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства.

Поручение по подготовке дорожной карты глава государства Владимир Путин дал в 2023 г. Так, кабмину была поставлена задача предусмотреть мероприятия по увеличению доступности рыбопродукции для населения. Предложения по подготовке дорожной карты давали регионы и отраслевое сообщество.

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