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Реализацию поручений президента обсудили рыбопромышленники Приморья и сенатор Людмила ТАЛАБАЕВА

Приморье предложило, как сделать рыбу более доступной и популярной

На пользу потреблению рыбопродукции в стране пошли бы решения по совершенствованию логистики, популяризация рыбных блюд среди детей и молодежи, снижение налоговой нагрузки на поставщиков уловов на внутренний рынок — об этом представители рыбной промышленности Приморья заявили на встрече с сенатором Людмилой Талабаевой.

В России должна появиться дорожная карта по повышению потребления рыбной продукции на внутреннем рынке — такое поручение правительству дал президент. На встрече с сенатором Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья решила выработать предложения по развитию рыбного рынка, сообщает корреспондент Fishnews.

Начинать здесь, считают в АРПП, необходимо с правильного формулирования ориентиров. Из госпрограммы развития рыбного хозяйства и отраслевой стратегии целевые показатели по потреблению рыбопродукции почему-то убрали, но от вопроса целеполагания не уйти. «Мы считает, что этот показатель надо срочно вернуть», — обратился президент ассоциации Георгий Мартынов к члену Совета Федерации. Он отметил, что выступить с таким предложением его попросили коллеги по Координационному совету рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока.

Обеспечивать доступность рыбопродукции очень сложно в условиях роста затрат, отметили в ассоциации. Сейчас предприятия выполняют обязательства по инвестиционным объектам. Увеличились ставки сбора за пользование водными биоресурсами, причем платить сбор нужно в полном объеме (исключение сделано только для градо- и поселкообразующих предприятий, да и то лишь на определенные годы). Введены экспортные таможенные пошлины, привязанные к курсу доллара.

Как сообщает корреспондент Fishnews, участники совещания поделились своим видением, как снизить нагрузку на производителей. Георгий Мартынов попросил на площадке комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию рассмотреть вопрос обнуления платы за водные биоресурсы предприятиям, которые отправляют продукцию на внутренний рынок. Если это будет слишком сильный удар по бюджету регионов, то можно подумать над субсидиями для предприятий, предложил руководитель АРПП.

Бизнес беспокоят и вывозные пошлины. Новая нагрузка при экспорте может отразиться и стоимости продукции для отечественного рынка, говорят предприниматели. Понятно, что стране нужна валюта, но, возможно, стоит все-таки пересмотреть список продукции для гибкой пошлины в части рыбных товаров, отметил глава ассоциации.

Доступные цены — это важнейшая составляющая в повышении потребления рыбопродукции среди россиян. И действовать здесь важно через снижение затрат на транспортировку, считает первый вице-президент АРПП Александр Васьков.

На встрече с сенатором обсуждали, например, как повысить эффективность субсидий на железнодорожную перевозку рыбы. Ассоциация также считает важным поддержать автомобильные перевозки. Минтранс к этой идее отнесся без энтузиазма, однако рынок говорит об актуальности поддержки автодоставки: транспортировка на машинах привлекательна быстрыми сроками, мобильностью и гибкостью, ее популярность растет.

Людмила Талабаева также отметила необходимость создавать современные порты, обновлять крановое хозяйство, работать с контейнерами. Сенатор уже не раз поднимала проблемы доставки рыбопродукции с Дальнего Востока в другие регионы страны.

Рыбопромышленники говорят о дороговизне топлива. Представитель НБАМР предложил использовать топливные субсидии, например, для поддержки добычи минтая в Чукотском море — это новый для рыбаков промысловый район.

Говорилось и непосредственно о мерах по популяризации рыбной продукции. Здесь очень важно развивать потребление среди детей и молодежи, с юных лет убеждая россиян, что рыба — это вкусно и полезно. Поддержали промышленники и необходимость обеспечивать систему госзакупок отечественной продукции. Отмечена и необходимость предложения рынку удобных в приготовлении продуктов.

АРПП попросила сенатора вынести инициативы, выработанные на совещании во Владивостоке, на обсуждение в Совете Федерации. Парламентарий также призвала представителей бизнеса подумать не только над мерами, важными для рыбной отрасли, но и над вопросами социально-экономической сферы Приморья и Дальнего Востока в целом. «Нам надо хорошо подумать, надо ли включать в территории опережающего развития какие-то дополнения, надо ли по «дальневосточному гектару» нам поработать, надо ли нам поработать по всем федеральным законам, которые идут на развитие Дальнего Востока, в том числе Приморского края», — сказала член СФ. Работа рыбной промышленности зависит в том числе и от социальной сферы, поэтому ее нельзя оставлять без внимания, подчеркнула Людмила Талабаева.

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