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​Результаты научной программы, выполнявшейся во время комплексной экспедиции на НИС «Профессор Кагановский», рассмотрели на заседании биологической секции ученого совета Тихоокеанского филиала ВНИРО. Фото пресс-службы ВНИРО

Наука формирует прогнозы для важных районов промысла

В ходе рейса на НИС «Профессор Кагановский» ученые собрали данные о биоресурсах северной части Охотского моря и вод Южных Курил. В том числе специалисты получили информацию по минтаю и сельди.

Результаты научной программы, выполнявшейся во время комплексной экспедиции на НИС «Профессор Кагановский», рассмотрели на заседании биологической секции ученого совета Тихоокеанского филиала ВНИРО. Работы проводили специалисты ТИНРО и Сахалинского филиала института.

Рейс проходил с 19 марта по 24 мая в водах южных Курильских островов и северной части Охотского моря, в пределах исключительной экономзоны РФ.

Ученые собрали актуальные данные о запасах массовых видов нектона, обновили сведения о структуре и динамике водных масс, планктонных сообществ, кормовой базы гидробионтов в районах исследований, рассказали Fishnews в пресс-службе Тихоокеанского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Разнообразие водных биоресурсов в контрольных траловых уловах не изменилось в сравнении с данными прошлых лет. В южнокурильском районе оно представлено 40 видами, в том числе глубоководной ихтиофауной. В Охотском море отмечено 34 вида.

На основании результатов весеннего мониторинга северной части Охотского моря суммарная биомасса минтая оценивается ниже, чем в ходе исследований 2023 г., на 800 тыс. тонн. Тенденция снижения запаса связана с естественными колебаниями численности поколений, отмечают ученые.

Вместе с тем основа промыслового запаса — минтай в возрасте 5-6-7 лет — встречалась на изученной акватории достаточно широко, формируя плотные скопления. По весенней съемки северной части Охотского моря, пополнение минтая в будущие годы при сохранении динамики численности будет сформировано рыбами урожайных поколений 2017 и 2021 гг.: их доля от суммарной численности минтая в районе исследования составила 71%.

В ходе экспедиции ученые также определили особенности пространственного распределения и размерно-возрастную структуру минтая, сельди, мойвы и прочих видов нектона и медуз. Например, на основе акустических измерений для южнокурильских вод 70% скоплений минтая зафиксировано с тихоокеанской стороны островов, 30% — с охотоморской стороны.

Численность и биомасса сельди, мойвы, прочих видов нектона и медуз оценивалась по результатам траловой съемки. Суммарная численность сельди в северной части Охотского моря, преимущественно охотской популяции, оценена в 8,5 млрд экземпляров, или 918 тыс. тонн. Это максимальный показатель за последние пять лет.

Ученые также выявили особенности океанологического и гидрохимического режимов в районах исследований, собрали данные о составе, соотношении и биомассах планктона. Определены основные компоненты питания минтая и сельди.

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