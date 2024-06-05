Во сколько обойдется сохранить участок: в Совете Федерации вновь обратились к важной для рыбаков теме

Подходы к перезакреплению рыболовных участков продолжают обсуждать на федеральном уровне. Среди ключевых вопросов — плата за перезаключение договора без торгов.

Подготовку подзаконных актов для реализации изменений закона о рыболовства, принятых в июле 2023 г., рассмотрели на заседании Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Напомним, что этот документ предусматривает в том числе и новые подходы к закреплению рыболовных участков.

Всего для выполнения закона предусматривался выпуск десяти нормативно-правовых актов, шесть из них уже приняты, проинформировал первый зампред комитета Сергей Митин.

Предстоит выпустить распоряжение правительства, которое определит примерный перечень обязательств пользователей участков по участию в социально-экономическом развитии регионов (речь идет об участках для добычи анадромных видов рыб, в том числе тихоокеанских лососей). Также должны выйти постановление о правилах организации и проведения электронных аукционов и постановление о правилах подготовки и согласования соглашения пользователей участков с регионами. И наконец, постановление о правилах определения и взимания платы за перезаключения договора на участок без торгов — конкурсов и аукционов.

Именно механизм расчета и взимания платы, предложенный в декабре Минсельхозом, вызвал наибольший резонанс в бизнес-сообществе. Как будет определяться платеж и куда пойдут средства, стало темой для обсуждения и на комитете Совфеда, сообщает корреспондент Fishnews.

Необходимо не только вовремя выпустить все подзаконные акты, но и обеспечить, чтобы они не противоречили духу самого закона, акцентировал председатель комитета Александр Двойных.

«Задача пополнить бюджет не может являться единственной задачей, которая стоит перед рабочей группой. Нам важно развивать отрасль, увеличивать объемы вылова, развивать качественную переработку и при этом сохранять рабочие места на берегу», — сказал сенатор.

Замминистра сельского хозяйства Максим Увайдов, в свою очередь, отметил, что нужно найти такой баланс, чтобы никто не мог сказать, что федеральный ресурс ушел «за шапку сухарей». Представитель Минсельхоза провел аналогию с аукционами по продаже крабовых квот, когда также звучали призывы оставить все как есть: не проводить торги и сохранить историческое перезакрепление.

«По другому пути пошли, крабовые аукционы состоялись, отрасль работает, теперь мы с вами думаем, как распределять эти деньги, и в том числе об этом говорил президент в своем послании», — заявил чиновник.

Он заверил, что при оценке ситуации с участками используется выверенный подход: «фактически по каждому пользователю каждую цифру там изучали и смотрели с разных сторон».

Проект четырех оставшихся актов правительства внесены в кабмин. Теперь обсуждение этих документов переместилось на его площадку, обратил внимание представитель Министерства сельского хозяйства.

Как отметили в комитете, вызывают настороженность методики, по которым финансовые ведомства рассчитывают рентабельность сельхозпредприятий. Беспокоит и информация о кредитной нагрузке на рыбное хозяйство, о которой говорил, выступая в марте в Совете Федерации, президент ВАРПЭ Герман Зверев, обратил внимание Александр Двойных.

В Минсельхозе на это ответили, что поддерживают рассрочку по взиманию платы за перезакрепление участка, но это, по словам Максима Увайдова, должна быть законодательная инициатива.

На законодательном уровне предстоит решать и вопрос распределения поступлений платы между регионами и федеральным бюджетом.

На заседании говорилось об исследовании НИФИ Минфина. Сенатор Анатолий Широков привел данные по Камчатскому краю, согласно которым, за период 2014 — 2023 гг. отмечен рост по целому ряду расходов предприятий. Так, сбор за пользование водными биоресурсами (ставки были подняты в конце 2022 г.) вырос в 19,1 раза. Обслуживание обязательств по кредитам и займам — в 18,5 раза.

Если согласиться с предложенным в проекте постановления подходом, закредитованные предприятия опять должны будут идти за кредитами, чтобы заплатить 100% единовременный платеж в федеральный бюджет, обратил внимание парламентарий. По его мнению, это не способствует стабилизации в отрасли и решению задачи обеспечения россиян рыбопродукцией по «вменяемым ценам».

«Если мы с вами видим, коллеги, что с рыбаков, простите, будут последние штаны снимать, то рыба и морепродукты в нашей стране дешевле не станут», — эмоционально высказался Анатолий Широков.

Герман Зверев пригласил комитет рассмотреть исследование НИФИ Минфина по различным вариантам исчисления и уплаты за участки. «Это серьезный документ, его делали специалисты, в научной беспристрастности и добросовестности которых никто не сомневается», — заявил президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников.

Среди важных вопросов Сергей Митин также выделил контроль подготовки законопроекта по границам участков.

По итогу было принято решение провести специальное заседание комитета Совета Федерации по теме рыболовных участков и заслушать на нем представителей института, отрасли, регионов, Минфина, Минэкономразвития и Минсельхоза.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews