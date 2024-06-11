Наблюдателей готовят к новому сезону промысла в Антарктике

Российские специалисты готовятся продолжить мониторинг за добычей водных биоресурсов в водах Антарктики в сезоне 2024/2025 г. Семинар для научных наблюдателей и инспекторов прошел в Атлантическом филиале ВНИРО.

Специалисты обсудили вопросы научного наблюдения и инспекции на промыслах криля, клыкача и крабоидов в зоне действия Комиссии по сохранению живых морских ресурсов Антарктики (АНТКОМ). Мероприятие прошло с 3 по 7 июня в Атлантическом филиале Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО). Семинар для подготовки наблюдателей и инспекторов к работе на судах в конвенционном районе проводился уже в девятый раз.

Участники семинара ознакомились с информацией о результатах 42-й сессии АНТКОМ, прошедшей в октябре 2023 г., рассмотрели вопросы управления ресурсами криля и текущую ситуацию с его выловом, а также обсудили организацию эффективной системы научного наблюдения и сопровождения отечественных антарктических промыслов.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе филиала, в сезоне 2023/24 гг. добычу криля в Южном океане вело российское судно «Командор», которое планирует продолжить работу и в следующем сезоне. После четырехлетнего перерыва возобновился и отечественный промысел клыкача. На семинаре был представлен отчет о научном наблюдении на борту российского ярусолова Alpha Crux, который вел добычу этой рыбы в море Росса.

Сертификаты, подтверждающие статус национальных и международных научных наблюдателей, на сезон 2024/25 гг. получили 14 специалистов. Еще два специалиста наделены правом инспектировать промысловые суда.

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