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Одна из наград «Дальневосточного минтая» — бронза в номинации «Еда и напитки — лучшая стратегия». Фото пресс-службы АДМ

Маркетинг «Дальневосточного минтая» отметили наградами

Программа «Дальневосточный минтай» стала лауреатом коммуникационной премии Silver Mercury. Это признание того, что бренд — качественный маркетинговый продукт, отметили в Ассоциации добытчиков минтая.

Silver Mercury — международный фестиваль рекламы и маркетинговых коммуникаций, в рамках которого вручают одну из самых престижных в России профессиональных премий. XXV Silver Mercury проходил в Москве с 29 по 31 мая. К участию в юбилейном сезоне было подано 1477 проектов, конкурсные работы рассматривали более 1000 экспертов.

Заявку от бренда «Дальневосточный минтай» подавала Ассоциация добытчиков минтая (АДМ) совместно с рекламными агентствами IKRA Group, Genius Group, ATOMIC.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе АДМ, «Дальневосточный минтай» получил бронзу в номинациях «Еда и напитки — лучшая стратегия» и «Лучшая интегрированная маркетинговая кампания». Кроме того, команда бренда удостоена награды «За лучшую защиту проекта».

«Созданию бренда предшествовала большая исследовательская работа по изучению внутреннего рынка, включая фокус-группы, опросы потребителей, анализ международного опыта и успешных кейсов в смежных категориях. На основе полученных данных создан фирменный стиль проекта, сайт, соцсети, рекламные материалы и разработана программа продвижения. Признание профессиональным сообществом свидетельствует о том, что реализуемая программа продвижения «Дальневосточный минтай» — качественный маркетинговый продукт, который полностью соответствует современным трендам в сфере коммуникаций и маркетинга», — отметил президент ассоциации Алексей Буглак.

Напомним, программу по продвижению категорийного бренда АДМ запустила в прошлом году. Стратегическая цель проекта — вдвое увеличить поставки и потребление важнейшего промыслового ресурса России на внутреннем рынке. Тогда его доля в общем объеме поставок уловов минтая составит 35%, в 3,5 раза превысив показатель десятилетней давности.

В числе задач программы — улучшение восприятия минтая российским массовым потребителем, формирование привычки к потреблению этой рыбы, развитие новых каналов продаж и содействие «продуктовой эволюции».

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