Российский краб поборется за полки китайских супермаркетов

На прилавках одной из самых известных в КНР сети продуктовых супермаркетов Hema Fresh появился краб-стригун опилио из России. Для производителя — ГК «Антей» — это первый выход в китайскую розницу с замороженной продукцией под собственным брендом.

В мае первые партии продукции из варено-мороженого краба-стригуна опилио от ГК «Антей» поступили в магазины розничной сети Hema Fresh (принадлежит Alibaba Group) в Шанхае, Шэньчжэне и Гуанчжоу. По договоренности с ритейлером три крупных города были выбраны в качестве стартовой площадки, чтобы познакомить китайских покупателей с пока еще непривычным для местного рынка продуктом. В дальнейшем продукция будет распространена на другие провинции — сеть Hema насчитывает более 350 супермаркетов по всему Китаю.

На дегустациях российский краб по вкусовым качествам заметно превосходил аналогичную продукцию из Канады, что и определило выбор руководства торговой сети, рассказал представитель ГК «Антей» Иван Новиков. «Мы договорились о первой стадии выхода в Hema Fresh, — отметил он в беседе с корреспондентом Fishnews. — Сейчас они останавливают закупки у канадского производителя, освобождают стоки и закупают нашего краба, чтобы в течение пары месяцев — такой тестовый период — изучать и анализировать отклик покупателей на эту продукцию».

По словам представителя российского крабового холдинга, на начальном этапе речь идет о реализации сравнительно небольшого объема продукции — порядка 30 тонн в месяц. «Это немного в масштабе добычи «Антея». Но с учетом специфики китайского рынка и текущего годового объема продаж краба во всей сети Hema на уровне 400 тонн, мы считаем, что для старта это неплохие цифры. Главное, что о российской продукции заговорят, люди начнут к ней присматриваться и выделять на фоне краба других стран», — отметил Иван Новиков.

Запуск продаж в китайских супермаркетах «Антей» сопровождает промомероприятиями, включая организацию тематических корнеров в магазинах с подробной информацией о процессе добычи, заморозки и транспортировки краба-стригуна опилио. Продвигать крабовую продукцию планируют не только офлайн, но и на ключевых онлайн-платформах — WeChat, Xiaohongshu и Douyin.

Российские рыбаки не видят проблем со сбытом краба в оптовом сегменте в КНР, но «Антей» заинтересован в продвижении собственного бренда и повышении его узнаваемости у обычных покупателей. «Нам важно, чтобы все понимали, что это наш краб, чтобы это знал покупатель. В конечном счете это развивает рынок в целом и играет на руку всем российским добытчикам», — подчеркнул представитель группы компаний.

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