Ученые рассчитали, как нужно регулировать уровень Байкала

Сибирское отделение РАН определило диапазон регулирования уровня озера Байкал, позволяющий минимизировать экологические и социально-экономические риски. В основу расчетов легли результаты исследований 2021-2023 гг.

Озеро Байкал (Иркутское водохранилище), гидроузел и нижний бьеф Иркутской ГЭС — единая взаимосвязанная природно-техническая и социально-экономическая система. Озеро испытывает антропогенное воздействие в результате хозяйственной деятельности человека, а также зависит от естественных условий водности, рассказали Fishnews в пресс-службе Минприроды.

По инициативе министерства в 2021-2023 гг. специалисты провели научно-исследовательскую работу, чтобы определить оптимальный для экосистемы Байкала диапазон изменения уровней, уменьшить воздействие хозяйственной и другой деятельности на окружающую среду. Сибирское отделение РАН проанализировало данные с привлечением двенадцати научных институтов.

Согласно предлагаемому порядку, необходимо поддержание диапазона регулирования Байкала в интервале 455,8 — 457,2 метра в тихоокеанской системе высот (ТО) на протяжении максимально возможного количества лет. А также непревышение расходов через Иркутскую ГЭС выше 4500 кубических метров в секунду (включая расход реки Иркут), когда это позволяют складывающиеся гидрологические условия.

Таким образом, ранее установленный метровый диапазон (456 – 457 метров ТО) для максимально возможного количества лет предлагается расширить, установив интервал в 1,4 метра (455,8 – 457,2 метра ТО), обратили внимание в Минприроды.

Вместе с тем значения уровня воды в условиях экстремально высокой и экстремально низкой водности предлагается сохранить на отметках, определенных результатами НИР 2015 г. При паводках редкой повторяемости (два раза в сто лет и реже) максимальное значение уровня воды в Байкале — 457,85 метра ТО, а при маловодье (четыре раза в 100 лет и реже) минимальное значение — 455,54 метра ТО.

По результатам исследований министерство подготовило соответствующий проект постановления правительства.

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