Китайскому приграничью интересно «рыбное» сотрудничество

Делегация рыбопромышленников из Хабаровского края посетила с деловым визитом приграничный Фуюань (провинция КНР Хэйлунцзян). Здесь состоялась Первая российско-китайская конференция по сотрудничеству в рыбной промышленности и ряд других профильных мероприятий.

С российской стороны в поездке участвовало более 20 предпринимателей во главе с мэром Хабаровска Сергеем Кравчуком.

Как рассказала Fishnews председатель Союза рыболовецких кооперативов-колхозов Хабаровского края (региональный Крайрыбакколхозсоюз объединяет 19 предприятий) Ольга Булкова, китайских коллег интересует возможность закупать продукцию глубокой переработки из сельди и сельдевой икры, а также красную икру, изготовленную по российской рецептуре.

«Особенно их интерес подогрела озвученная мной информация, что одно из предприятий нашего союза в советское время поставляло красную икру в Кремль», — отметила глава отраслевого объединения.

В ходе конференции было подписано китайско-российское соглашение о намерениях сотрудничества в рыбной отрасли между Фуюанем и Хабаровским краем на 2024 г.

Кроме того, во время поездки Ольга Булкова вместе с коллегами провела встречу с китайским бизнесом в формате B2B. Любопытным показалось предложение операционной китайской команды, которая продвигает продукцию других стран в КНР через TikTok, WeChat video number, Alibaba.

«Как выяснилось, первыми на такой эксперимент откликнулись белорусы. И теперь, как уверяют китайские авторы этой идеи, полтора миллиарда китайцев знают и любят белорусские мед, сухое молоко, шоколад, конфеты», — обратила внимание собеседница Fishnews.

Теперь китайский бизнес заинтересован в рекламе и продвижении дальневосточной рыбопродукции глубокой переработки через электронные платформы. «Пока мы размышляем, как это можно организовать. Проблема в том, что часть нашей рыбопродукции имеет короткие сроки реализации и требует определенного температурного режима. Но в отношении солено-мороженой продукции мы взяли вопрос в проработку», — обратила внимание председатель Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза.

В Фуюане хабаровские рыбопромышленники посетили глубоководный порт Манцзита для речных и морских перевозок. Профессиональный интерес вызвал и строящийся современный индустриальный парк осетровых рыб, который расположен в километре от порта Манцзита.

«Проект направлен на сохранение и разведение осетровых, лососевых и других рыб, хранение генетических ресурсов, разведение, выращивание и глубокую переработку. Также здесь будут платформа электронной коммерции, логистическая и перерабатывающая зоны. Один цех предназначен для осетровых, где разводят рыбу возрастом 6-7 лет, часть идет на производство мальков, а часть — на переработку. В провинции взяли курс на развитие аквакультуры», — рассказала Ольга Булкова.

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