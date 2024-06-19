Перспективы добычи лосося в Сахалинской области предложили обсудить на площадке парламента

Вопросы лососевой путины традиционно волнуют жителей региона, отмечает президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области, депутат областной думы Максим Козлов. Он предложил провести на площадке регионального парламента круглый стол по этой теме. В том числе обсудить перезакрепление рыболовных участков.

Сейчас Федеральное агентство по рыболовству прорабатывает вопросы переоформления договоров пользования рыболовными участками на следующие 20 лет, напомнил руководитель ассоциации. При перезакреплении без торгов пользователям предстоит внести плату, также — в случае с участками для вылова анадромных видов рыб (в том числе тихоокеанских лососей) — они должны будут принять на себя новые обязательства по участию в социально-экономическом развитии региона. Конкретные обязанности будут определяться на уровне субъекта Федерации.

Актуальными остаются и вопросы рыбоохраны — комплектации ее кадрами, оснащения материально-техническими средствами, рассказал Fishnews Максим Козлов.

Еще одно важное для жителей Сахалина и Курил направление — организация любительской рыбалки, места для такой добычи.

К обсуждению этих тем, считает депутат, можно было бы пригласить представителей министерства по рыболовству области, общественные объединения рыбопромышленников и рыбаков-любителей, правоохранительные органы, структуры Росрыболовства — территориальное управление, отраслевую науку, филиал Главрыбвода.

Основная лососевая путина в Сахалинской области развернется совсем скоро, указал президент ассоциации и предложил собрать круглый стол в ближайшее время.

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