Корсаковский порт очистят от брошенных судов

В текущем году в Корсаковском порту планируется поднять восемь затонувших судов. Об этом рассказал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко на прямой линии с жителями региона.

Очистка акваторий от «подводного флота» в области проходит в рамках федерального проекта «Генеральная уборка», сообщает корреспондент Fishnews.

Глава региона напомнил, что в 2024 г. в области планируется поднять 18 судов, восемь из которых находятся в Корсаковском порту. Всего в ближайшие годы на Сахалине и Курилах предполагается утилизировать 54 судна.

Валерий Лимаренко обратил внимание, что в нынешнем году начнутся работы по реконструкции Корсаковского порта, и утилизация затонувшего флота — один из этапов благоустройства.

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