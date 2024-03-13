Сахалин и Курилы продолжат ликвидацию «подводного флота»

В этом году в Сахалинской области планируют утилизировать 18 затонувших судов. Акваторию островного региона приводят в порядок в рамках федерального проекта «Генеральная уборка.

Средства на реализацию проекта в 2024 г. выделены из федерального и областного бюджетов, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства региона.

Как рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Максим Жоголев, больше всего судов должны утилизировать в Северо-Курильском и Корсаковском районах. Также работы запланированы в Холмском, Невельском и Александровск-Сахалинском районах.

Отмечено, что удалось добиться и решения вопроса с китайским сухогрузом, севшим на мель в Холмске. Судно Xing Yuan вывели из-под таможенного контроля и провели конкурентные процедуры по определению исполнителя работ. Исполнитель должен преступить к удалению в ближайшее время.

«Если в 2022 году утилизировали 4 объекта, то в прошлом — 30 судов вместо 26 запланированных. В этом году необходимо завершить основной объем работ, чтобы сахалинцам и курильчанам ничего не портило впечатлений от отдыха на побережье, — подчеркнул губернатор Валерий Лимаренко. — Кроме того, «Генеральная уборка» позволяет повысить безопасность морского судоходства».

По данным областных властей, в 2023 г. на утилизацию направили более 500 тонн металлолома, все полученные от его реализации средства направлены в региональный бюджет. Лидером по утилизации затонувших судов стал Корсаковский район. Там впервые использовали уникальную российскую разработку — лазерную установку для резки металла на расстоянии.

Масштабные работы развернулись в акватории одного из отдаленных и труднодоступных мест — на острове Парамушир. Три судна убрали на Южных Курилах: в акватории Малокурильского, Крабозаводского и Южно-Курильска.

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