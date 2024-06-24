Дальневосточную рыбу будут быстрее перегружать в Электроуглях

На новом холодильно-складском комплексе Владморрыбпорта в подмосковных Электроуглях внедрили автоматизированную систему учета. Это позволило организовать адресное хранение, оптимизировать работу на терминале и повысить качество услуг, отметили в компании.

Холодильный терминал активно развивается, рассказали Fishnews в пресс-службе Владморрыбпорта. По его информации, комплекс занимает оптимальную логистическую позицию, обеспечен подъездными путями для различных видов транспорта, соответствует стандартам склада класса «А» с температурным режимом до -25°C и единовременным размещением рыбных грузов до 15 тыс. тонн.

Отмечено, что растущие объемы перевалки мороженой продукции продиктовали решение.

Склад в Электроуглях позволяет группе компаний организовать единую холодильную цепь по доставке дальневосточной рыбы в крупнейшие товарораспределительные центры страны.

Рекламодатель — ОАО «Владморрыбпорт»

690012, Россия, г. Владивосток, ул. Берёзовая, дом 25

Тел.: +7 (423) 227-72-10

info@fishport.ru

fishport.ru

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Реклама